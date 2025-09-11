[알립니다] ‘월드 웰니스관광페어 인 서울 2025’에 초대합니다

세계비즈앤스포츠월드가 ‘월드 웰니스관광페어 인 서울 2025’ 행사를 이달 18일부터 19일까지 서울 용산구 공간 오즈에서 개최합니다.

이번 행사는 ‘K웰니스, 세계를 치유하다’를 주제로 이틀간 이어집니다. 웰니스는 ‘웰빙(well-being)’에 ‘행복(happiness)’과 ‘건강(fitness)’을 합친 용어입니다.

올해 4회째를 맞은 월드 웰니스관광페어 인 서울은 가을을 여는 도심 속 웰니스 팝업입니다. 정신적·사회적인 안정과 신체적인 건강의 조화를 이룰 수 있는 새로운 형태의 라이프스타일을 탐색해보세요. 일상의 긴장을 풀고 몸과 마음의 균형을 찾는 다양한 웰니스 프로그램이 진행됩니다.

오는 18일 오전 10시30분 공간 오즈에서 열리는 개막식에는 국내 웰니스 관련업계를 이끄는 핵심 인사들이 대거 참석할 예정입니다. 올해는 세계인에게 K의료의 우수함을 알리고 의료관광 저변 확대에 기여해온 김진국 한국의료관광진흥협회장(비앤빛안과 대표원장)이 기조연설에 나섭니다.

체험프로그램도 다양합니다. 첫날에는 몸의 움직임을 통해 서로를 이해하는 ‘무브 투 커넥트,(Move to Connect): 무브 워크숍’이 마련됩니다. 춤 경험이 없는 참가자도 자유롭게 움직이며 타인과 연결되는 기쁨을 느낄 수 있습니다.

‘퍼멘팅 타임(Fermenting Time): 슬로우 라이프 막걸리 클래스’에서는 직접 재료를 담고 저어가며 발효의 과정을 체험합니다. 전통주 속에 담긴 지혜와 ‘느림’의 가치를 되새기는 시간이 될 전망입니다.

또한 ‘브레스 앤 얼라인(Breathe & Align): 요가 & 명상’ 프로그램이 진행돼 바쁜 일상 속에서 흐트러진 마음을 되돌리고 내면의 균형을 회복할 수 있습니다.

이튿날에는 ‘사운드 리트릿(Sound Retreat): 사운드 힐링’이 진행됩니다. 싱잉볼과 핸드팬, 자연의 주파수로 이뤄지는 소리의 울림 속에서 치유와 안정을 경험할 수 있습니다. 특히 이 프로그램은 외국인을 대상으로 한 외부 프로그램으로, 내국인 참가자는 온오프믹스 신청 후 별도 문의 절차를 거쳐야 합니다. 사운드 힐링 프로그램의 경우 삼성역 인근 ‘젠테라피 네추럴 힐링센터’에서 열립니다.

이와 함께 ▲타악과 핸드팬으로 글로벌 리듬을 체험하는 ‘글로벌 비트 랩(Global Beats Lab)’ ▲전통 조각보 문양에서 영감을 얻어 우드 트레이를 제작하는 ‘크래프티드 루츠(Crafted Roots)’ 공예 워크숍 ▲일상 속 활력을 회복하는 ‘에브리데이 리셋(Everyday Reset): 데일리 요가’ 프로그램도 준비돼 있습니다.

몸과 마음을 새롭게 정돈하고, 서로의 에너지를 나누며 일상에 새로운 활력을 불어넣는 시간을 가져보세요.

● 일시 : 2023년 9월 18일(목)∼9월 19일(금) ● 장소 : 서울 용산구 공간 오즈 ● 주최 : 세계비즈앤스포츠월드 ● 참가신청 : https://www.onoffmix.com/event/329949 ● 문의 : 월드 웰니스관광페어 사무국 (02)2000-1843

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]