정동원, ‘무면허 운전’ 사과…“영상 빌미로 2억 협박 당해”

가수 정동원(18)이 운전면허 없이 자동차를 몬 사실에 대해 사과했다.

11일 정동원 소속사 쇼플레이 엔터테인먼트는 “정동원은 2023년 고향인 하동 집 근처 산길 등에서 약 10분간 운전 연습을 했다”며 “정동원은 면허 없이 운전 연습을 한 잘못에 대해 크게 후회하며 반성하고 있다”고 밝혔다.

앞서 이날 서울서부지검은 정동원을 도로교통법 위반(무면허운전) 혐의로 입건해 수사 중이라고 했다.

도로교통법에 따르면 만 18세(원동기장치자전거의 경우에는 16세)부터 면허를 취득할 수 있다. 2007년생인 정동원은 당시 면허를 취득할 수 없는 나이였다.

사건을 수사해온 서울 강남경찰서는 올 초 서울중앙지검으로 정동원을 송치했고, 그의 주소지 등을 고려해 서울서부지검으로 넘겼다.

소속사는 정동원의 지인이 운전 영상을 빌미로 거액을 요구한 사실이 있다고도 주장했다.

쇼플레이는 “지난해 지인으로 지내던 A씨가 정동원 집에서 휴대폰을 가져가 불법적으로 휴대폰 사진첩에 접근했다. A씨와 지인들은 입막음의 대가로 2억원 이상의 돈을 내놓으라고 협박했으나 (정동원이) 응하지 않았다”고 설명했다.

그러면서 “정동원은 법적 처벌을 받을 각오로 공갈범 일당을 경찰에 신고했고, 일당은 현재 구속돼 재판 중에 있다”고 덧붙였다.

