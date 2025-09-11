[내야외야] 키움, 서울아트책보고와 스포츠·문화 상생 협약 체결

사진=키움히어로즈 제공

프로야구 키움(대표이사 위재민)이 고척스카이돔 지하 1층에 입점한 서울아트책보고와 스포츠와 문화의 상생을 도모하기 위한 업무협약을 체결했다.

협약식은 11일 오후 5시 서울 고척스카이돔 구단 사무실에서 위재민 키움히어로즈 대표이사와 서울아트책보고를 위탁 운영하는 사단법인 대한출판문화협회 윤철호 회장을 비롯한 주요 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

양측은 이번 협약을 통해 고척스카이돔 공간을 기반으로 스포츠와 문화가 융합된 다양한 콘텐츠를 공동 개발하고, 시민을 위한 체험형 프로그램을 운영하기로 약속했다. 야구팬뿐만 아니라 고척스카이돔을 찾는 모든 시민들이 여가를 풍요롭게 즐길 수 있는 복합문화공간으로서의 역할을 함께 확대해 나가기로 했다.

구단은 이번 협약에 앞서 지난달 26일부터 28일까지 3일간 서울아트책보고 중정광장에서 ‘히어로즈 굿즈 마켓’을 운영한 바 있다. 해당 행사에는 약 3000명의 방문객이 찾아 스포츠와 문화 공간 간의 협업 가능성을 보여준 사례로 평가 받았다. 앞으로도 다양한 공동 마케팅과 연계 프로그램을 통해 협력을 강화해 나갈 예정이다.

위재민 대표이사는 “고척스카이돔을 함께 사용하는 서울아트책보고와 협약을 맺게 되어 매우 뜻깊다”며 “지속적인 교류를 통해 상호 발전은 물론, 팬과 시민들에게 더 다양한 즐길 거리를 제공할 수 있길 기대한다”고 전했다.

윤철호 회장은 “이번 협약을 통해 출판과 스포츠가 함께 융합된 문화로 성장할 수 있는 기회가 될 수 있기를 기대한다”고 말했다.

서울아트책보고는 고척스카이돔 지하에 위치한 국내 최초의 아트북 기반 복합문화공간으로 약 1만9000여 권의 아트북과 더불어 전시, 체험, 교육 프로그램을 통해 시민들에게 책과 예술의 즐거움을 전하고 있다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

