마세라티 코리아, ‘라 까사 디 마세라티’ 팝업 운영

이탈리아 럭셔리카 브랜드 마세라티(Maserati)가 11일부터 13일까지 서울 여의도 IFC몰 L3층에서 ‘라 까사 디 마세라티(La Casa Di Maserati)’ 팝업스토어를 운영한다.

마세라티 코리아는 고객이 이번 팝업스토어를 통해 마세라티의 독보적인 가치를 직접 체험할 수 있도록 주요 모델을 중심으로 전시 및 시승 프로그램을 운영한다. 전시를 통해 브랜드 고유의 이탈리안 디자인 철학을, 시승을 통해서는 레이싱 DNA를 담은 역동적인 성능을 체험할 수 있다.

전시 공간에는 전 차종 ‘메이드 인 이탈리아(Made in Italy)’에서 비롯된 장인정신과 이탈리안 럭셔리 감각을 집약한 상징적인 모델이 자리한다. 먼저, 브랜드 주요 라인업인 럭셔리 SUV 그레칼레의 순수 전기 모델 ‘그레칼레 폴고레(Grecale Folgore)’와 오픈에어링과 고성능을 결합해 브랜드가 지향하는 라이프스타일을 잘 보여주는 ‘그란카브리오 폴고레(GranCabrio Folgore)’를 만나볼 수 있다. 특히, 국내 단 1대뿐인 한정판 슈퍼 스포츠카 ‘MC20 레젠다(Leggenda)’의 특별 전시도 함께 진행될 예정이다.

현장에서는 마세라티의 대표 차종인 4인승 그랜드 투어러 ‘그란투리스모(GranTurismo)’와 럭셔리 SUV 그레칼레를 경험할 수 있는 추가 시승 프로그램도 운영한다. 마일드 하이브리드와 강력한 V6 네튜노(Nettuno) 가솔린 엔진, 전기차에서도 마세라티의 퍼포먼스를 그대로 구현한 100% 순수 전기 ‘폴고레’ 등 다양한 파워트레인 라인업이 선사하는 마세라티 고유의 민첩하고 감각적인 드라이빙을 경험할 수 있다.

다양한 증정품도 제공한다. 시승 고객 및 팝업스토어 방문 상담 고객 전원에게는 마세라티 우산을 증정하며, 팝업스토어 현장에서 차량을 계약하면 유서 깊은 이탈리안 와인 명가 ‘안티노리(Antinori)’의 와인을 추가 제공한다. 특히 마세라티 오너가 팝업스토어를 방문할 경우 스타벅스 e카드교환권 1만원권 또는 마세라티 컬렉션 아이템을 증정한다.

다양한 고객 이벤트도 진행한다. 마세라티 코리아 공식 인스타그램을 팔로우하고 사진을 촬영해 특정 해시태그와 함께 인스타그램에 업로드하면, 추첨을 통해 마세라티 공식 굿즈를 제공한다. 또한 현장에서 진행되는 카드매칭 게임에 참여 시 1~3등에게 경품을 증정한다.

다카유키 기무라(Takayuki Kimura) 마세라티 코리아 총괄은 “고객들의 일상 속에서 마세라티의 독보적인 이탈리안 럭셔리를 가까이 경험하실 수 있는 이번 팝업스토어는 마세라티를 대표하는 ‘디자인’과 ‘퍼포먼스’라는 두 축을 한 공간에서 입체적으로 체감할 수 있는 곳”이라며 “더 많은 국내 고객 여러분들이 마세라티가 지향하는 럭셔리와 퍼포먼스의 본질을 온전히 느껴볼 수 있는 시간이 되길 바란다”고 전했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]