혼성그룹 '코요태' 멤버 신지가 성형 의혹에 대해 직접 해명했다.

10일 유튜브 채널 '어떠신지?!?'에는 '관리만이 살 길이다. 27년차 여가수의 콘서트 준비'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 신지는 "이번 주가 전국투어다. 무대에서 조금 더 예쁘게 노래하고 싶어서 관리를 받으러 왔다"며 "이제 나이가 45살이다 보니 좀 더 어려 보이게 만들고 싶다"고 밝혔다.

피부과를 찾아 상담을 받던 그는 "팔자가 생기는 건 피부가 내려와서 그런 거 아닌가. 이걸 올려주시면 좋겠다"고 말했다. 전문의는 "전반적으로 피부 탄력이 좋은 편"이라며 "체질적으로 살이 있어 균형이 잘 맞는다"고 조언했다.

신지는 "예전에는 눈에 지방이 많아 조금만 피곤해도 부어 보였다. 그런데 나이가 들면서 눈두덩이가 꺼지고 볼이 패이더라"라고 털어놨다.

그러면서 성형 루머에 대한 억울함을 토로했다. "사람들이 자꾸 내가 턱을 깎았다고 한다. 돌려깎기를 했다고들 하는데 이게 깎은 턱이냐"라며 "광대 치고 턱 깎았다고, 코 수술했다고 하는데 코도 내 거"라고 강조했다.

신지는 최근 가수 문원과 결혼을 발표했다. 두 사람은 내년 상반기 결혼식을 올릴 예정이다.

지난달 유튜브 채널을 통해 신지·문원 커플이 코요태 멤버들과 상견례하는 모습이 공개됐으며, 당시 문원이 초혼이 아니며 슬하에 딸이 있다는 사실도 밝혀 화제를 모았다.

