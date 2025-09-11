밀레나 “선생님과 함께한 음악”… 로다이브, 데뷔 싱글 ‘Sync X’ 발매

‘익명의 드러머 프로듀서’로 알려진 로다이브(LODiVE)가 싱어송라이터 밀레나(Milena)와 함께한 첫 번째 싱글 ‘Sync X’를 최근 발매했다.

로다이브는 이름이나 얼굴보다 음악으로 먼저 자신을 소개하고자 하는 프로듀서다. 앨범 발매 이전 2025 서울숲재즈페스티벌 라인업에 익명으로 등장해 업계의 관심을 모았다. 이후 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 “누구냐”, “드러머 기반 프로듀싱이 다르다”는 반응이 이어졌다.

이번 싱글은 로다이브의 음악 속에서 참여 아티스트의 감정이 동기화되는 과정을 담은 X 시리즈의 서막이다.

첫 협업 뮤지션으로는 보컬리스트 밀레나(Milena)가 함께했다. 밀레나는 자신의 SNS를 통해 “선생님과 함께한 곡”이라며 로다이브와의 사제지간 관계를 언급해 화제를 모았다. 서울대 작곡과를 수석 졸업한 것으로 알려진 밀레나를 통해 두 사람이 학교를 통해 첫 음악적 교감을 시작해 온 것으로 알려졌다. 두 뮤지션의 협업에 있어 어쿠스틱 콜라보의 리더이자 프로듀서로 알려진 김승재가 공동 편곡과 기타리스트로 참여하였고, 양화대교의 작곡가로 잘 알려진 전용준이 건반을 연주하였다.

싱글은 총 2곡으로 구성됐다. 타이틀곡 ‘레인코드(Rain Coat)’는 재즈 기반의 드러밍과 감성적인 보컬이 중심이 되는 곡으로, 절제된 편곡과 점층적인 감정의 고조가 인상적이다. 반면 수록곡 ‘러브버드(LOVE BIRD)’는 경쾌한 리듬과 다이내믹한 전개로 상승하는 에너지를 표현했다. 로다이브는 이번 작업을 통해 “같은 보컬리스트를 서로 다른 방식으로 조명하며 대비와 균형의 미학을 담았다”고 밝혔다.

로다이브의 소속사 패닉버튼은 “로다이브는 드러머로서 미국과 유럽, 아시아를 아우르는 무대에서 연주 및 프로듀싱을 병행해온 베테랑 뮤지션”이라며 “당분간 ‘익명의 프로듀서’라는 정체성을 유지한 채 다양한 아티스트와의 협업 시리즈(LODiVE’s X)를 이어갈 예정”이라고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]