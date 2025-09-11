美 구금 한국인 12일 귀국길 올라

미국 이민 당국에 의해 체포·구금된 한국 근로자 316명이 석방 후 12일 귀국길에 올랐다. 지난 5일 미 조지아주 엘러벨의 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 미 이민 당국이 벌인 불법 체류 및 고용 전격 단속으로 체포돼 포크스턴 구금시설 등에 억류된 지 7일 만이다.



조현 외교부 장관은 11일 워싱턴DC 주미대사관에서 국내 취재진에 “지금 억류 상태인 우리 국민이 내일은 비행기를 타고 귀국할 수 있고 그런 과정에서 일체 수갑을 채우는 일이 일어나지 않도록 다시 한번 확인했다”고 밝혔다.



조 장관은 이날 마코 루비오 미 국무장관 겸 백악관 국가안보보좌관을 백악관에서 20여분간 만난 데 이어 앤디 베이커 백악관 국가안보 부보좌관 겸 부통령 안보보좌관을 만나 루비오 장관과 합의했던 것이 제대로 이행되고 있다는 것을 재차 확인했다면서 이같이 전했다.



재입국 시 불이익 여부에 대해서도 조 장관은 “이분들이 다시 미국에 와서 일을 하는 데 아무런 문제가 없게 하겠다는 것도 확약받았다”고 설명했다.



조 장관은 또한 루비오 장관과의 면담에서 자신이 제의한, 한국 전문인력의 미 입국 관련 새로운 비자 카테고리 조성과 관련, “국무부와 외교부 간 워킹그룹을 만들어 새 비자 형태를 만드는 데 신속히 협의해 나간다는 것까지 다시 한번 확인했다”고 말했다.



앞서 구금된 한국인들은 애초 전날 LG엔솔 측이 준비한 전세기를 타고 귀국할 예정이었지만 돌연 미국 측 요구로 지연됐다. 외교부 관계자는 주미대사관 브리핑에서 “조 장관이 루비오 장관을 만나서 이야기를 들어보니 미국 측 사정이라는 게 트럼프 대통령이 ‘구금된 한국 국민이 모두 숙련된 인력이니 한국으로 돌아가지 않고 미국에서 계속 일하면서 미국의인력을 교육·훈련 시키는 방안과, 아니면 귀국하는 방안에 대해 한국의 입장을 알기 위해 귀국 절차를 일단 중단하라 지시했다’고 한다”고 설명했다.



그러나 조 장관은 이번 사태로 해당 근로자들이 대단히 놀라고 지친 상태여서 먼저 귀국했다가 다시 일하는 게 좋겠다고 전했고 미국 측도 우리 의견을 존중해 귀국하도록 하게 한 것이라는 설명이다.



이번에 구금된 한국 근로자는 총 317명(남성 307명, 여성 10명)으로 이 가운데 1명이 자진귀국을 선택하지 않고 잔류를 선택했다. 아울러 외국 국적자 14명(중국 10명, 일본 3명, 인도네시아 1명)을 포함해 330명이 한국으로 돌아갈 예정이다.

