2세 경주마 선발전 ‘쥬버나일 시리즈’ 제 1관문…승자는?

한국마사회 렛츠런파크 서울에서는 오는 14일 국산 2세 경주인 쥬버나일(Juvenile) 시리즈의 첫 번째 관문 제30회 문화일보배(국산 2세 암수, 1200m, 순위상금 2억원) 경마대회가 개최된다. 한국 경마의 미래를 책임질 차세대 스타마를 엿볼 수 있는 경주다.



쥬버나일 시리즈는 ▲제1관문 문화일보배(서울), 강서구청장배(부경) ▲제2관문 농협중앙회장배(서울), 김해시장배(부경)를 거쳐 ▲마지막 관문인 브리더스컵 루키(부경)로 구성돼 있다. 1, 2관문은 같은 날 서울과 부경에서 각각 치러진다. 마지막 관문은 서울과 부경의 2세마들이 한자리에서 격돌한다.



◆무제한급(2전 2승, 레이팅 35, 수, 부마: 올드패션드, 모마: 큐트앤새시, 마주: 남석우, 조교사: 문병기)

무제한급

데뷔전에서 유일한 2세마로 출전해 잠재력을 뽐냈다. 스타트는 늦었지만, 막판 직선주로에서 매서운 추입으로 10마신 차 역전승을 따냈다. 두 번째 출전한 경주에서도 4코너 지점부터 경쟁마를 한 마리씩 제치고 결국 가장 먼저 결승선을 통과했다.



부마인 ‘올드패션드’의 자마들은 조숙형으로 평가된다. 2세마들의 경주에서 무제한급이 주목받는 이유다. 올해 벌써 47승을 올려 서울 조교사 다승 1위를 달리고 있는 문병기 조교사의 관리를 받고 있다는 점에서도 기대할만하다.



◆환상의나라(2전 0/1/1, 레이팅 -, 암, 부마: 레이스데이, 모마: 미스론다, 마주: 환상마, 조교사: 안병기)

환상의나라

부마 ‘레이스데이’는 2023년 미국 브리더스컵 클래식과 2025년 페가수스월드컵을 제패한 명마 ‘화이트아바리오’의 부마다. 환상의나라는 체격이 크지는 않지만, 스피드와 근성이 있는 경주마로 평가받는다. 데뷔전에서는 2위, 루키스테이크스에서는 3위를 기록한 바 있다.



◆유니버설(3전 1/1/0, 레이팅 32, 수, 부마: 미스치비어슬리, 모마: 티피맥지, 마주: 손병철, 조교사: 정호익)

유니버설

1등급 활약 중인 부마 미스치비어슬리와 모마 티피맥지의 승부사 기질을 물려받았다. 유니버설은 데뷔전에서 중위권에서 침착하게 페이스를 유지하다가 막판 직선주로에서 눈에 띄는 탄력을 보여주며 우승을 차지했다. 두 번째 경주에서도 2위를 기록한 유니버설은 세 번째 출전한 경주는 Rookie Stakes@서울에서 6위에 머물렀다.

