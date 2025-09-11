‘세계선수권 메달 7개’ 우슈 대표팀 귀국… “국제 무대서 저력 과시”

사진=대한우슈협회 제공

국제 무대에서 금메달 2개, 은메달 2개, 동메달 3개를 따내며 빼어난 경쟁력을 보여준 한국 우슈 대표팀이 10일 인천국제공항을 통해 귀국했다.

대표팀은 지난 3일부터 7일까지 브라질 브라질리아에서 열린 제17회 세계우슈선수권대회에 출전, 투로 종목에서 메달 5개(금2·은1·동2), 산타 종목 2개(은1·동1)를 수확하는 등 고른 성과를 올렸다.

대한우슈협회 김벽수 회장은 “이번 대회는 성과 이상의 의미가 있다. 선수들이 갈고닦은 기량을 마음껏 펼치고 제 역할을 다해준 것이 가장 큰 보람”이라며 “협회는 앞으로도 선수들이 세계무대에서 더 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

세계우슈선수권은 2년에 한 번씩 열리는 우슈 최고 권위의 대회다. 이번 대회에서는 전 세계 90여개국 선수들이 참가해 자웅을 겨뤘다. 이 가운데 투로에선 한국의 안현기(충북개발공사)가 남자 태극권 종목에 출전해 9.730점의 높은 점수로 금메달을 차지했다.

사진=대한우슈협회 제공

이뿐만이 아니다. 변시우(우슈태을문태극무예단)는 여자 남권에서 금메달, 여자 남곤에서 동메달을 추가하며 한 대회에서만 메달 2개를 목에 걸었다. 이용현(충남체육회)은 남자 장권에서 은메달, 이하성(충북개발공사)은 남자 곤술에서 동메달을 따냈다.

산타 부문에서도 메달 사냥이 이어졌다. 박건수(충남체육회)는 남자 -60㎏급 결승에 올라 은메달, 송기철(충북개발공사)은 남자 -75㎏급에서 동메달을 기록하며 한국 산타의 경쟁력을 입증했다.

협회 관계자는 “이번 성과는 다가오는 2026 아이치-나고야 아시안게임을 앞둔 대표팀에 자신감을 불어넣는 계기가 될 것”이라고 전망했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

