“댕댕이 외출 도시락으로 딱”… 하림펫푸드, 더리얼로우 ‘패티BOX’ 출시

하림펫푸드가 ‘더리얼 로우 패티 박스’를 출시했다고 11일 밝혔다. 동결건조사료 더리얼 로우 패티를 10g 개별 포장 6개입으로 구성된 신규 패키지 제품으로, 산책과 여행 등 외출 시 간편하게 급여하기 딱이다.

더리얼 로우 패티는 뼈 없는 생고기 85% 이상을 사용해 기호성과 영양을 동시에 잡은 펫푸드로, 도톰한 패티 모양과 식욕을 자극하는 향으로 반려가족 사이에서 큰 인기를 얻고 있다.

이번에 선보인 패티 박스는 기존 대용량 패키지와 달리 개별 포장으로 구성돼 외출 시 휴대가 간편하고, 상황에 맞게 한 개씩 급여할 수 있다.

이은아 하림펫푸드 본부장은 “반려견과 함께 카페·여행·산책 등 외출을 즐기는 소비자가 늘어나고 있다. 기호성과 영양은 물론, 이동성과 편의성까지 고려한 것이 이번 신제품”이라며 “앞으로도 반려생활 트렌드를 반영한 제품으로 소비자 선택권을 넓혀가겠다”고 말했다.

