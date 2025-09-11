'농구가 돌아온다!' 2025~2026시즌 프로농구 개막 미디어데이, 29일 개최

사진=KBL 제공

한국프로농구연맹(KBL)은 오는 29일 오후 4시 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 ‘2025∼2026시즌 프로농구 개막 미디어데이 & 팬페스트’ 행사를 개최한다.

1부 개막 미디어데이에는 10개 구단 감독을 비롯해 DB 이정현, 강상재, 소노 이재도, 이정현, 삼성 이대성, 최현민, SK 안영준, 김낙현, LG 양준석, 유기상, 정관장 박지훈, 변준형, KCC 허웅, 허훈, KT 김선형, 문정현, 한국가스공사 정성우, 김국찬, 현대모비스 함지훈, 이승현이 참가한다. 정용검 캐스터의 진행으로 각 구단 감독과 선수들의 새 시즌 각오와 목표를 들어볼 예정이다.

2부에서는 현장을 찾은 팬들과 선수들이 함께하는 팬 페스트 행사를 진행한다. 지난 시즌 KBL 최초로 200여 명의 팬과 개막 미디어데이를 진행한 데 이어 이번 시즌에는 300여 명의 팬과 함께한다. 팬 질문 타임, 럭키드로우, 하이터치회 등 다양한 프로그램이 준비되어 있다.

행사장 외부에서는 팬 페스트 존이 운영된다. 응원 피켓 만들기, 정규시즌 우승 트로피 포토존 등 이벤트와 포토존이 팬들을 기다릴 예정이다.

한편 개막 미디어데이 티켓은 22일 오전 10시부터 NOL티켓에서 예매할 수 있다. 자세한 사항은 추후 KBL 공식 SNS를 통해 안내할 예정이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

