그룹 '슈퍼주니어' 멤버 김희철이 최근 불거진 동해 고소 해프닝과 '충주맨' 김선태와의 손절설에 대해 직접 입장을 밝혔다.

김희철은 11일 유튜브 채널 '김희철 Heenim'에 '이혁재 XXX'라는 제목의 영상을 올리고 최근의 논란에 관해 설명했다.

그는 "홍콩 공연에서 '동해 오빠 고소했어?'라는 플래카드를 봤다"며 "해외 팬들도 나와 동해의 '고소 밈'을 좋아해주는구나 싶었다"고 운을 뗐다.

이어 "처음에는 '슈주 20년은 고소 엔딩' 같은 유쾌한 기사들이 나왔다. 그런데 '법이 장난이냐'는 식의 진지한 기사도 있었다. 나랑 동해 얘기가 이렇게까지 심각하게 비치나 생각했다"고 말했다.

앞서 김희철은 동해가 SNS에 자신의 사진을 올리자 '고소하겠다'며 합성 고소장을 공개한 바 있다. 관련 내용이 기사화되자 그는 "설마 내가 진짜 동해를 고소했다고 믿는 팬들은 없겠지?"라고 해명했다.

김희철은 충주맨 관련 손절설에 대해서도 해명했다. 김희철은 "나는 맞는 걸 좋아한다. 충주맨이 '아는형님'에서 나한테 서운하다는 에피소드를 들고 왔을 때도 '때려달라'는 마음이었다"며 "만약 그걸 예능적으로 못 받았다면 방송 각이 안 나왔을 것"이라고 설명했다.

또 "충주맨이 나한테 너무 죄송하다고 하더라. 그럴 필요 없다. 즐거운 에피소드인데 이걸로 입장문까지 쓰면 개그가 각박한 세상이 된 것"이라며 "그렇게 따지면 서장훈 형이나 호동 형한테도 맨날 사죄하고 다녀야 한다. '2조 재산설' '피해자 101' 같은 것도 다 웃자고 하는 얘기"라고 덧붙였다.

그러면서 김희철은 "그런 게 불편하면 방송에 나올 수가 없다. 섭외 자체가 안 들어간다. 충주맨이랑 연락을 끊었는데 방송에 나와 얘기한다는 것도 말이 안 된다"고 말했다.

이어 "나랑 동해의 '고소 드립'도 진짜라면 심각하게 기사가 났을 것"이라고 재차 강조했다.

