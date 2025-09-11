K리그 최초, 원정에서 홈 팬 대상 원정팀 행사 열린다! 제주, 14일 안양전서 ‘제주 알리기’

사진=제주SK FC 제공

“경쟁은 그라운드에서, 제주의 맛은 안양경기장 광장에서.”

프로축구 제주SK FC가 K리그 최초로 상대팀 홈 경기에서 상대팀 홈 관중 대상으로 원정팀 행사를 진행한다. 스포츠와 지역 경제·산업의 결합으로 프로스포츠 마케팅의 새로운 패러다임을 제시한다.

제주SK는 14일 오후 7시 안양종합경기장에서 열리는 FC안양과의 하나은행 K리그1 2025 29라운드 원정경기를 앞두고 '제주 알리기' 행사를 진행한다. 원정팀이 상대팀 홈 경기장에서 홈 관중 대상 원정팀 관련 행사를 진행하는 것은 K리그 최초다. 현재 안양과 치열한 순위 경쟁을 펼치고 있지만 K리그 구성원으로서 공동 마케팅 및 상생의 가치를 실현하고자 손을 맞잡았다. 제주특별자치도(도지사 오영훈)는 도차원에서 선도적인 노력과 지원을 아끼지 않는다.

이번 행사는 오후 5시부터 오후 7시까지 안양종합경기장 매표소 앞 ‘제주도정 및 제주특산물 홍보 부스’에서 진행된다. 제주특별자치도(고향사랑기부제 홍보), 제주양돈농협(흑돼지 시식 및 판매), 감귤농장(감귤 및 주스 시식 및 판매), 오메기떡 업체 등 제주를 대표하는 브랜드(특산품)가 홈 팬인 안양시민들의 발걸음을 기다린다. 제주의 맛을 느낄 수 있는 시식 뿐 아니라 택배 주문 판매를 진행하여 추석 맞이 안양 팬을 든든하게 한다. 제주SK는 안양(장소 및 기반 협조)과 협의해 부스 설치 및 각종 필요 기자재를 준비하고 행사 홍보 및 진행에 전력을 가한다.

제주SK 관계자는 "스포츠와 지역산업의 연계 모델을 구축하여 연고지 제주의 브랜드(특산품) 가치를 전국으로 확산하고, 제주 지역 농수축산업과의 상생 협력 및 판로를 확대하고자 '제주 알리기' 행사를 진행하게 됐다. K리그 최초로 상대팀 홈 경기에서 원정팀 행사가 열리는 만큼 홈팀 안양에 양해 및 협조를 구했다. 이번 행사를 통해 새로운 경험의 시작을 전하고, 홍보 시너지를 극대화시키는 동시에 팬들에게 특별한 추억을 선사할 수 있도록 최선의 준비를 다하겠다"고 말했다.

