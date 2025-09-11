하이브로, ‘타이니팜: 리마스터’ 서비스 0.5주년 기념 이벤트 실시

사진=하이브로

하이브로(대표 원세연)는 컴투스(대표 남재관)의 '타이니팜' IP를 활용해 개발하고 서비스하는 모바일 SNG ‘타이니팜: 리마스터’가 서비스 0.5주년(반주년) 기념 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다.

‘타이니팜: 리마스터’는 지난 3월 출시 이후, 원작의 따뜻한 감성을 현대적으로 계승하며 많은 유저들의 관심 속에 서비스를 이어오고 있다.

이번 이벤트는 9월 11일부터 2주간 진행되며 유저들의 성원에 보답하기 위한 다채로운 콘텐츠와 보상으로 구성되었다.

먼저 0.5주년 특별 기간 한정 패스가 열린다. 유저들은 기념 패스 퀘스트를 완료하고 포인트를 모아 '행운의 포춘 쿠키', '보석빛 타이니 알' 등 다양한 보상을 획득할 수 있다.

또한 이벤트 기간 동안만 이용할 수 있는 '뽑기 이벤트'와 '이벤트 특별 상점'이 열린다. 유저들은 일일 퀘스트를 통해 '촛불 케이크 코인'을 획득할 수 있다. '뽑기 이벤트'에서는 코인을 사용하여 '캠핑 카라반', '타이니팜 축제 열기구' 등 기념 한정 설치물을 얻을 수 있으며, '특별 상점'에서는 다채로운 캠핑 테마 아이템을 직접 구매해 농장을 꾸미는 즐거움을 만끽할 수 있다.

이 외에도 친구 초대 이벤트와 애정 랭킹을 통해 재화와 함께 한정 동물과 꾸미기 아이템을 획득할 수 있다.

하이브로는 "지난 6개월간 '타이니팜: 리마스터'에 보내주신 농장주님들의 애정과 관심에 진심으로 감사드린다"라며, "보내주신 목소리에 더욱 귀 기울이고, 적극적인 소통으로 더 좋은 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다. 이번 이벤트가 그 감사의 마음을 전하는 선물이 되길 바라며, 앞으로 더 발전할 ‘타이니팜: 리마스터’를 기대해달라"고 전했다.

‘타이니팜: 리마스터’는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드 가능하며, 이벤트에 대한 자세한 내용은 공식 커뮤니티에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자

