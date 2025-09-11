‘피겨 기대주’ 황정율, 주니어 그랑프리 4차 대회 쇼트 3위…12일 프리스케이팅서 메달 도전

피겨 기대주 황정율. 사진=ISU 소셜미디어 캡처

첫 메달을 향해 나아간다.

피겨 스케이팅 여자 싱글 기대주 황정율(도장중)이 2025~2026시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 주니어 그랑프리 4차 대회 쇼트프로그램에서 3위에 올랐다.

황정율은 지난 10일 태국 방콕의 IWIS 인터내셔널 트레이닝 센터에서 열린 대회 여자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 34.00점, 예술점수(PCS) 26.79점을 합해 총점 60.79점을 받았다. 시마다 마오(70.36점), 오카다 메이(65.95점·이상 일본)에 이어 3위를 차지했다. 오는 12일 열리는 프리스케이팅에선 첫 그랑프리 메달에 도전한다.

출발부터 좋았다. 황정율은 첫 점프 과제인 트리플 토루프-트리플 토루프 콤비네이션 점프에서 수행점수(GOE) 0.90점을 챙겼다. 이어진 더블 악셀도 깔끔하게 뛰어 플라잉 싯스핀에선 최고 난도인 레벨 4를 받았다. 후반부에서도 트리플 루프를 안정적으로 소화, 스텝 시퀀스에서도 레벨 4를 기록했다. 체인지 풋 콤비네이션 스핀에선 레벨 3을 받았으나, 레이백 스핀은 레벨 4로 마무리했다.

한편, 함께 출전한 이효원(고척중)은 TES 33.58점, PCS 25.37점으로 총점 58.95점을 기록해 6위에 위치했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

