SK, 2025~2026시즌 오픈매치 이벤트 실시

사진=SK 나이츠 제공

프로농구 SK가 오는 21일 오후 4시 30분에 열리는 서울 삼성와의 오픈 매치를 맞아 특별 이벤트를 실시한다.

SK는 경기전 학생체육관 1층 야외광장에서 스탭퍼를 이용한 스피드게임, 경품 룰렛, SK 선수와 함께하는 자유투 대결 등을 펼쳐 오랜만에 홈 경기장을 찾는 팬들에게 다양한 즐거움을 선사할 예정이다.

경기중에는 새 시즌 홈 개막전 1층 초청권 및 SK나이츠 굿즈 신상품, 선수단과 프리포토 타임권 등 다양한 선물로 팬들에게 특별한 경험을 증정한다.

경기 종료 후에는 SK 선수단과 팬들이 함께 참여하는 2025~2026시즌 출정식을 개최한다. 출정식은 SK 선수단 소개와 새로운 슬로건 공개, 팬들의 사전 질문에 대한 Q&A, 미니토크, 그리고 포토 타임 참여권에 당첨된 팬들과의 프리포토타임으로 진행될 예정이다.

오는 21일에 열리는 SK의 오픈매치 티켓은 24~25시즌 티켓 가격의 50% 금액으로 16일 11시에 오픈한다.

