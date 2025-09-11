삼척이사부장군배전국장사씨름대회, 14일부터 삼척서 개최

사진=대한씨름협회 제공

대한씨름협회가 주최하고 삼척시씨름협회가 주관하는 ‘제1회 삼척이사부장군배전국장사씨름대회’가 오는 14일부터 20일까지 7일간 강원특별자치도 삼척시 삼척체육관에서 개최된다.

이번 대회는 총 136팀, 1111명의 선수가 참가해 치열한 씨름 열전을 벌인다. 경기는 초등학교부부터 시작해 중학교부와 고등학교부, 대학교부, 일반부 개인전 7체급과 단체전으로 펼쳐진다.

전 종별 예선전~8강전까지는 단판제로 하며, 준결승 및 결승전은 3판2선승제로 진행된다. 모든 경기는 맞붙기(토너먼트) 방식이다.

모든 경기는 유튜브 채널 ‘샅바티비’에서 볼 수 있다. 16일 개회식 및 대학교부 개인전 각 체급 결승과 단체전 결승, 17일 고등학교부 단체전 준결승~결승, 18일 고등학교부 개인전 각 체급 준결승~결승은 MBC PLUS(MBC SPORTS+)에서도 생중계된다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

