늦여름 자외선이 만든 숨은 노화… 복구 방법은?

여름 강한 자외선에 노출된 피부는 계절이 바뀌어도 그 여파가 여전하다. 늦여름과 초가을 시기, 외관상 피부가 회복된 것처럼 보여도 실제로는 ECM(세포외기질)이 손상돼 탄력 저하, 모공 확장, 잔주름 같은 숨어 있는 노화가 지속된다.

ECM은 콜라겐, 엘라스틴, 피브로넥틴, 라미닌 등으로 구성돼 피부 구조와 탄력을 지탱한다. 하지만 강한 자외선과 열 노출은 ECM의 변성을 가속화시켜 피부가 쉽게 늘어지고, 얇아지며, 주름이 깊어지는 원인이 된다. 단순한 보습이나 화장품 관리로는 이러한 구조적 손상을 근본적으로 복구하기 어렵다.

더올림성형외과의원 이상혁 원장은 “환자들은 눈에 보이는 주름이나 모공만 신경 쓰지만, 실제로는 ECM 손상이 노화의 근본 원인”이라며 “피부 표면이 아닌 ECM 자체를 회복하는 접근이 필요하다”고 말했다.

최근 임상 현장에서 주목받는 방법은 ECM 특화 스킨부스터인 엘라비에리투오이다. 이 제품은 인체 유래 무세포동종진피(hADM)를 기반으로 만들어져, 콜라겐, 엘라스틴, 피브로넥틴, 라미닌과 성장인자, MMPs까지 포함한다. 고유의 3차원 구조를 유지한 채 피부에 주입되기 때문에, 손상된 진피 구조를 직접 보강하고 빠르게 회복 효과를 기대할 수 있다.

엘라비에리투오는 미국 FDA 원재료 등록과 한국 MFDS 등록을 완료해 안전성이 입증되었으며, 특허받은 ‘Alloclean Technology’를 적용해 면역 거부 반응을 최소화했다. 현재 성형외과·피부과·치과 등 다양한 임상 현장에서 피부 대체재 및 재생 치료제로 활용되고 있다.

이상혁 더올림성형외과의원 원장은 “늦여름 피부 고민은 숨어 있는 ECM 손상에서 시작된다”며 “엘라비에리투오는 피부 깊은 층을 복구하는 전략적 치료 옵션으로, 맞춤형 상담과 함께 시행한다면 모공, 잔주름, 탄력 저하를 효과적으로 개선할 수 있다”고 강조했다.

