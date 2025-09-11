한국·이집트 수교 30주년…소프라노 조수미, 카이로심포니와 현지 협연

세계적인 소프라노 조수미가 한국-이집트 수교 30주년을 기념해 이집트에서 한국 가곡을 부른다.

문화체육관광부는 한국국제문화교류진흥원·대통령기록관·이집트 주요 문화예술기관·주이집트한국문화원과 함께 한국과 이집트 수교 30주년을 기념해 이집트 카이로에서 양국 외교 기록물 전시 ‘함: 함께함을 담다’와 ‘조수미 & 카이로 심포니 협연’을 개최한다고 11일 밝혔다.

함: 함께함을 담다는 이날부터 28일까지 카이로 이슬람 예술박물관에서 열린다. 대한민국과 이집트가 걸어온 외교의 여정을 담은 공식 문서와 기록물, 양국 정상 간 주고받은 선물 등 17점을 우리나라 공예품과 함께 만나볼 수 있다. 전통적으로 우리나라에서 함은 새로운 관계의 시작이자 약속을 의미하는 예물 상자로서 개인 간의 관계를 넘어 두 가문 간의 연대를 상징하는 주요 매개체였다. 함을 통해 양국의 관계와 기록, 문화적 연결, 존중의 의미를 전달하고 한국과 이집트가 나눈 30년의 마음을 되돌아보며 앞으로의 여정을 그려본다.

이번 전시는 양국 관계의 시작과 여정, 양국 문화를 살펴볼 수 있도록 ‘기록의 함: 양국의 발자취’, ‘연결의 함: 파피루스와 한지’, ‘예(禮)를 담는 함: 한국의 다양한 함’ 등 3개 부분으로 구성했다. 한국 무형문화재 채상장과 옻칠장, 나전장 장인, 현대 공예작가들이 전시에 동참해 의미를 더한다.

소프라노 조수미는 12일 이집트 대표 공연장인 카이로 오페라하우스에서 아흐메드 엘 사디가 지휘하는 카이로 심포니 오케스트라․합창단과 함께 이집트에서의 첫 공연을 펼친다. 오페라 아리아는 물론 한국 가곡과 이집트 관객을 위한 특별한 곡들을 선보인다. 조수미는 카이로 오페라단의 수석 베이스 레다 엘 와킬과 테너 아므르 메드하트와도 호흡을 맞추며 한국과 이집트 우정의 밤을 노래로 물들일 예정이다.

이번 전시와 공연에서는 현지 정부 인사와 외교단, 문화계 인사들이 참석해 자리를 빛낸다. 한국은 10월에 현대미술 축제 카이로 인터내셔널 아트 디스트릭트에 주빈국으로 참여해 이집트와의 문화교류를 더욱 확대한다.

윤양수 문체부 국제문화홍보정책실장은 “한국과 이집트의 수교 30주년을 기념해 양국 외교 기록물 전시와 소프라노 조수미의 첫 이집트 공연을 함께 선보이게 되어 뜻깊게 생각한다”며 “이번 행사가 양국의 지난 30년간의 우정을 되새기고, 향후 문화 협력의 지평을 넓히는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

