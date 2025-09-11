닥스 슈즈, 롯데백화점 인천점 리뉴얼 오픈

사진=닥스

국내 신발 브랜드 닥스 슈즈가 롯데백화점 인천점 매장을 새롭게 리뉴얼 오픈했다고 11일 밝혔다.

이번 리뉴얼을 통해 닥스 고유의 클래식함을 현대적으로 재해석하고, 브랜드 정체성의 진화를 담아낸 새로운 공간을 선보였다.

리뉴얼된 매장은 전체적으로 브라운과 우드 톤을 중심으로 한 인테리어를 적용해 고급스럽고 따뜻한 분위기를 강조했다. 전통적인 감도와 현대적인 세련미를 동시에 담아낸 디자인은 닥스 슈즈의 브랜드 아이덴티티를 한층 더 강화하는 요소로 작용한다. 특히 매장 중앙의 오픈형 진열 공간과 좌석 배치 등은 고객이 편안하게 머물며 제품의 품격과 디테일을 직접 체험할 수 있도록 설계했다.

또한 매장은 단순히 신발을 진열하는 공간을 넘어 브랜드가 가진 정체성을 감각적으로 전달하는 브랜드 경험 공간으로 확장됐다. 매장 동선 또한 넓고 여유롭게 구성돼 쾌적한 쇼핑 환경을 제공한다.

닥스 슈즈는 이번 오픈을 통해 브랜드 본연의 가치와 현대적 트렌드를 균형 있게 반영한 새로운 매장 콘셉트를 제시하며 인천 지역 고객에게 한층 업그레이드된 쇼핑 환경을 제공한다는 계획이다.

나아가 앞으로도 전국 주요 거점을 중심으로 매장 리뉴얼 등을 통해 브랜드 아이덴티티를 강화하고 소비자와의 접점을 확대해 나간다는 전략이다. 특히 변화하는 라이프스타일과 소비 트렌드에 맞춰 제품 라인업과 서비스 경험을 고도화해, 고객에게 차별화된 가치를 전달하는 데 주력할 방침이다.

닥스 슈즈 관계자는 “이번 리뉴얼은 브랜드가 지향해 온 클래식의 품격을 현대적 감각으로 재해석해 공간 전반에 녹여낸 프로젝트”라며 “우드 톤을 중심으로 한 소재와 절제된 디테일, 편안한 동선을 통해 헤리티지를 유지하면서도 고객이 새로운 방식으로 닥스를 경험할 수 있는 진화된 정체성을 완성했다”라고 말했다.

