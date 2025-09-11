소지섭, ‘김부장’ 된다…내년 SBS 금토극 편성

배우 소지섭이 2026년 방영 예정인 SBS 새 금토드라마 ‘김부장’의 타이틀롤을 맡는다.

‘김부장’은 평범한 가장이자 소시민으로 살아가던 김부장이 사랑하는 딸을 찾기 위해 절대 알려져서는 안 될 자신의 비밀을 드러내고 딸을 구하기 위해 모든 것을 거는 내용의 드라마로 판타지오가 제작에 나선다.

원작인 웹툰 ‘김부장’은 대한민국 최고 인기 만화로 손꼽히는 박태준 만화회사의 ‘외모지상주의’, ‘싸움독학’, ‘인생존망’의 세계관이 통합된 스핀오프 작품으로 연재 시작과 동시에 네이버 화요일 웹툰 1위에 등극할 정도로 뜨거운 인기를 자랑한 작품이다. 영화 ‘위대한 소원’, ‘30일’로 웃음 속에 진심을 담는 데에 익숙한 남대중 작가가 극본을, ‘원더풀 월드’, ‘트레이서’, ‘보이스 2’ 등에서 섬세한 감정선이 돋보이는 감각적인 연출력을 뽐낸 이승영 감독이 메가폰을 잡아 초미의 관심을 모은다.

‘김부장’은 11일 소지섭의 캐스팅을 발표했다. 차원이 다른 액션, 브로맨스, 부성애의 진면목을 보여줄 ‘신감각 아빠 유니버스’를 예고한다.

먼저 소지섭은 평범한 중소저축은행 직원으로 근무 중이지만 알고 보면 남북파공작원 출신인 민지 아빠 김부장 역으로 변신한다. 소지섭이 분할 김부장은 셀 수조차 없는 특수 작전에 파견된 공작원으로 북한의 일급 수배 블랙리스트 1순위이자 남한에서는 존재가 알려져서는 안 되는 시한폭탄과 같은 존재다.

최근까지도 다양한 작품에서 거침없는 액션을 보여주며 여전한 ‘소간지’의 명성을 증명한 소지섭은 ‘김부장’을 통해 여전한 느와르 남신이자 소탈한 아빠의 면모를 동시에 보여주며 또 한 번 인생 연기를 경신한다. 파격 부성애를 담은 생활 밀착 열연으로 2026년 막강 캐릭터에 도전할 소지섭의 활약에 귀추가 주목된다.

