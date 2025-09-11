코미디언 김수용이 지난 10일 방송한 MBC TV 예능 프로그램 '라디오스타'에 게스트로 출연해 입담을 펼쳤다. 사진=MBC '라디오스타' 캡처

코미디언 김수용이 딸 폭로에 당황했다고 말했다.

그는 지난 10일 방송한 MBC TV 예능 프로그램 '라디오스타'에 게스트로 출연해 입담을 펼쳤다.

앞서 김수용은 "딸이 초등학교 4학년 때, 자기 친구가 어떤 남자랑 걸어가는 걸 보고 오빠냐 물었는데 아빠라고 얘기한 걸 알려주더라"라며 "어떻게 아빠가 저렇게 젊을 수 있냐고 해 마음이 아팠었다"고 말했다.

그는 "또 딸이 아빠는 연예인인데 관리를 안 하냐고 하더라"라고 덧붙였다.

김수용은 "젊어보이려고 모발이식 2번이나 하고 눈썹문신도 했다"고 말했다.

그런가하면 그는 "가족끼리 수영장에 놀러가서 선글라스 끼고 수영장에 있었는데 딸이 '아빠가 지나가는 여자 쳐다봤다'고 아내에게 일렀다"고 했다.

김수용은 "비키니를 입고 래시가드를 안 입었길래 보고 과감하다 생각하고 말았는데 이상하게 됐다"고 말했다.

그는 "한 번은 식당에 있는데 딸이 틴트를 사달라고 전화를 했었다"며 "딸이 왜 여자목소리가 들리냐면서 엄마한테 이르더라"라고 해 웃음을 자아냈다.

