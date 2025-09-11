잠시 멈춘 안타행진…이정후, 4타수 무안타

샌프란시스코 자이언츠 이정후가 11일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와의 2025 메이저리그(MLB) 경기 2회말 타석에서 대기하고 있다. 사진=AP/뉴시스

기세를 드높이던 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 안타 행진을 잠시 멈췄다.

이정후는 11일 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 끝난 2025 미국프로야구 메이저리그(MLB) 애리조나 다이아몬드백스와 홈 경기에서 7번 타자 중견수로 선발 출전했다. 4타수 무안타에 그쳤지만 내야 땅볼로 1타점을 올렸다. 샌프란시스코는 3-5로 패했다.

이날 연이어 내야 땅볼이 나왔다. 이정후는 2회초 2사에서 애리조나 좌완 선발 에두아르도 로드리게스를 상대로 유격수 땅볼로 물러났다. 5회 1사 1루와 8회도 땅볼로 아웃됐다. 마지막 타석이 가장 아쉬웠다. 9회말 1사 2, 3루 찬스였다. 앤드루 살프랭크와의 승부에서 4구째 싱커를 공략했으나, 2루수 정면으로 굴러가 아웃됐다. 그 사이 주자가 홈을 밟아 타점은 올렸다.

최근 기세가 뜨거웠다. 지난 9일 MLB 통산 10번째 홈런을 때리는 등 9월 활약이 좋았다. 다만 이날 안타를 생산하지 못하면서 시즌 타율은 0.271에서 0.269로 소폭 떨어졌다. 9월 타율은 0.433(30타수 13안타)으로 여전히 높다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

