문체부 “청와대재단 존치 여부 협의중…후속절차 검토”

문화체육관광부가 대통령 집무실 청와대 복귀 이후 청와대재단 존치 여부에 대해 “현재 관계기관과 협의 중”이라고 밝혔다.

문체부는 “대통령 집무실의 청와대 복귀 이후 청와대 관람 재개 방향과 청와대재단 존치 여부는 관계기관과 협의가 필요한 사항”이라고 지난 10일 밝혔다. 이재명 대통령이 청와대에 복귀한 뒤에도 윤석열 정부가 만든 청와대재단을 존치하고, 여기에 내년 예산 160억원을 편성했다는 보도에 대한 설명이다.

이어 “대통령 집무실의 청와대 복귀 이후 청와대 관람 재개 방향을 포함해 현재 청와대재단의 존치 여부에 대해 살펴보고 후속 절차를 검토하고 있다”고 했다. 다만 문체부는 청와대 국민화합 상징 공간 조성 사업은 대통령 집무실의 청와대 복귀 이후 청와대의 국가 상징 역할을 지원하기 위해 내년도 예산안에 편성했다고 말했다. 그러면서 “해당 사업의 필요성과 수행 범위 및 내용, 사업 시행 주체 관련 등 상세 내용은 국회 예산안 심의 과정에서 관계기관과 추가 논의를 거쳐 확정할 필요가 있다”며 “새 정부 대통령실이 성공적으로 청와대에 복귀할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 부연했다.

청와대재단은 윤석열 전 대통령이 대통령실을 용산으로 이전하고 청와대 전면 개방을 추진하면서 이를 관리하기 위해 2023년에 설립됐다. 하지만 이재명 정부가 출범하고 청와대 관람이 중단되면서 재단 폐지가 불가피하는 목소리가 나오고 있다.

김재원 조국혁신당 의원실이 문체부로부터 제출받은 2026년도 예산안 및 기금운용 계획안 사업 설명자료에 따르면, 정부는 청와대재단이 시행하는 청와대 복합문화예술공간 조성 사업에 160억1000만원을 편성했다. 청와대재단의 올해 예산은 지난해 377억2400만원이었으나, 본예산이 확정된 후 올해 2차 추가경정예산 편성 때 273억3700만원으로 줄었다.





