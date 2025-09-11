포스트 말론의 ‘메종 넘버나인’, 와인나라서 1000원 핫딜… 선착순 120명

아티스트 포스트 말론이 론칭한 로제 와인 ‘메종 넘버 나인(Maison No. 9, 750ml)’을 1000원에 만날 수 있다.

아영FBC의 리테일 브랜드 와인나라는 오는 10월 31일까지 자사 홈페이지에서 와인 10만 원 이상 구매 시, 메종 넘버 나인을 1000원에 제공하는 온라인 전용 프로모션을 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 프로모션은 소비자들에게 글로벌 셀럽이 만든 프리미엄 와인을 합리적인 가격에 즐기는 기회를 제공하기 위해 기획했다. 와인나라 측은 “이번 프로모션을 통해 와인나라의 스테디셀러 와인을 할인가에 만나 볼 수 있어 많은 폭넓은 소비자들의 관심과 호응이 기대된다”고 했다.

프로모션에 참여하려면 카카오톡 와인나라 플러스친구 추가를 통해 전용 쿠폰을 다운로드한 뒤, 온라인몰 장바구니에서 10만 원 이상 결제 시 해당 쿠폰을 적용하면 혜택이 자동 반영되는 방식으로 진행된다. 준비된 수량은 선착순 120명 한정. 1인당 최대 1병까지 구매 가능하다.

메종 넘버 나인은 포스트말론이 프랑스 남부 프로방스에서 선보인 로제 와인 브랜드다. 잘 익은 파인애플과 서양배, 딸기, 복숭아의 아로마가 꽃향기와 함께 어우러지고 신선한 산미가 붉은 과실과 열대과일 풍미를 더욱 돋운다. 드라이하고 깔끔한 피니시로 파티 음식은 물론 과일 샐러드, 해산물, 닭고기 요리와도 잘 어울린다.

병 디자인에는 포스트 말론의 타투 문양과 중세 고성에서 영감을 얻은 재사용 가능한 병마개가 더해져 실용성과 심미성을 모두 갖췄다.

글로벌 와인 전문 매체인 와인닷컴(Wine.com)에서 91p, 디켄터(Decanter)에서 90p, 제임스 서클링(James Suckling)에서 88p을 획득해 세계적으로 품질을 인정받았으며 국제 표준 품질경영시스템(ISO 9001) 인증을 통해 생산 과정의 안정성과 신뢰성을 입증했다.

프로모션 진행 예정인 와인 30종은 와인나라의 스테디셀러인 본테라(Bonterra)부터 요즘과 같은 선선한 날씨에 잘 어울리는 산뜻한 폴당장(Paul Dangin) 샴페인까지 폭넓게 구성해 소비자 선택의 폭을 넓혔다. 합리적인 가격대와 다양한 라인업 덕분에 와인을 처음 접하는 소비자부터 애호가까지 모두 만족할 수 있게 구성했다.

정재훈 와인나라 온라인 담당자는 “와인나라 고객님들의 많은 관심에 힘입어 포스트 말론의 메종넘버나인을 단 1천 원에 구매할 수 있는 특별한 기회를 마련했다”며 “이번 온라인 전용 프로모션을 통해 소비자들이 와인을 합리적인 가격으로 구매할 수 있어 뜻깊게 생각한다. 앞으로 카카오톡 플러스친구 채널을 통해 ‘카카오 전용 프로모션’을 월별로 진행할 예정이니 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]