오준성, 일본 꺾고 마카오 챔피언스 16강 진출…8강서 세계 랭킹 1위 린스둥과 격돌

한일전에서 환하게 미소를 지었다.

한국 남자탁구의 오준성(한국거래소)이 지난 10일 마카오에서 열린 월드테이블테이스(WTT) 챔피언스 마카오에서 도가미 슌스케(일본)을 꺾었다. 풀게임 접전 끝에 3-2(15-13 2-11 15-13 9-11 11-9)로 물리쳤다.

한 수 위 상대를 무너뜨렸다. 세계 랭킹 20위인 오준성은 세계 17일 도가미와의 첫 게임부터 승리를 안았다. 듀스 접전 끝에 15-14로 이기며 기분 좋은 출발을 알렸다. 2게임은 어려웠다. 흐름을 쉽게 잡지 못하면서 무기력하게 2-11로 내줬다. 정신을 다잡았다. 집중력을 끌어올린 뒤 3게임에 나섰고 듀스 접전 끝에 15-13으로 이겼다. 4게임은 또 졌으나, 5게임서 날카로운 드라이브와 베테랑다운 경기 운영을 자랑하며 11-9로 승리했다.

어렵게 얻은 승리인 만큼 더욱 값지다. 오준성의 시선은 이제 16강으로 향한다. 세계 최강이 그를 기다리고 있다. 부동의 세계랭킹 1위 린스둥(중국)과 만나 8강 진출 티켓을 두고 맞붙는다.

한편, 다른 한국 선수들은 웃지 못했다. 이상수(삼성생명)는 티보 포레(프랑스)와 32강에서 0-3(10-12 9-11 9-11)으로 완패해 탈락했다. 여자 단식 32강에 나선 주천희(삼성생명)도 세계 4위 콰이만(중국)을 상대로 첫 게임을 따냈으나, 1-3(11-6 8-11 6-11 7-11)으로 역전패해 16강 진출에 실패했다.

