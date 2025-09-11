하리수 “여자 맞냐며 옷 벗어보라고”…연예계 성희롱 폭로

유튜브 콘텐츠 '파자마파티' 영상 캡처

방송인 하리수가 데뷔 초 겪은 연예계 성희롱 사례를 폭로해 충격을 주고 있다.

하리수는 지난 10일 유튜브 웹예능 ‘파자매파티’에 게스트로 출연해 트랜스젠더 연예인으로 활동하며 겪은 고충을 전했다.

하리수는 “1991년 보조 출연을 시작으로 연예계에 발을 들였다. 당시엔 호적도 남자였고, 성 정체성 문제로 포기한 게 많다. (성 정체성에 관해) 얘기했다가 (계약이) 무산된 것도 진짜 많았다”고 말했다.

영화 제의를 거절했다가 아우팅 협박도 받았다고. 그는 “트랜스젠더가 남자와 성관계를 맺고 기를 빨아먹으면 나로 변신하는 스토리였는데 이렇게 소비되고 끝내고 싶지 않았다”며 “(제작사 측에서) 네가 트랜스젠더인 걸 밝히겠다고 하더라”라고 털어놨다. “내가 동의한 적도 없는데 왜 그렇게 하냐고 했지만, 그 후 8개월 정도 ‘연예계 일을 그만둬야 하나’ 방황했다”고 덧붙였다.

트랜스젠더라는 사실을 공개적으로 알린 뒤 성희롱을 당했던 사실도 밝혔다.

하리수는 “진짜 (트랜스젠더인 게) 맞냐고 여자인지 확인해봐야 한다고 성관계를 요구하고 옷을 벗어보라는 경우가 많았다”며 “그래서 역할을 포기하고 계약 못한 게 수두룩하게 많다”고 말했다. “사랑받을 때도 앞에선 웃으면서 얘기하지만, 뒤에선 딴 얘기를 하고 그랬다”며 아픈 과거를 공개했다.

하리수는 지난 2001년 화장품 광고를 통해 연예계에 데뷔했다. 같은해 정규 1집 템테이션(Temptation)을 발매하며 가수로 활동 영역을 넓혔고, 영화 노랑머리2, 긴급조치19호 등에서도 활약했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

