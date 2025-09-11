브랜드평판까지 휩쓴 ‘폭군의 셰프’, 이채민·강한나 각각 1·3위

배우 이채민(왼쪽), 강한나. 뉴시스

드라마 폭군의 셰프(tvN)에 대한 관심이 브랜드평판까지 이어지는 모습이다. 출연 배우 이채민과 강한나가 상위에 랭크됐다.

11일 한국기업평판연구소에 따르면 2025년 9월 빅데이터 분석 결과 9월 드라마 배우 브랜드평판 1위는 이채민, 2위 마동석, 3위 강한나 순으로 나타났다.

한국기업평판연구소는 지난달 11일부터 이달 11일까지 방영한 드라마에 출연 중인 배우 100명의 브랜드 빅데이터 8174만4771개를 소비자들의 브랜드 참여량, 미디어량, 소통량, 커뮤니티량으로 측정해 브랜드평판 알고리즘으로 지수화했다.

브랜드평판 빅데이터 분석은 브랜드에 대한 긍부정 평가, 미디어의 출처와 관심도, 소비자들의 관심과 소통량, 이슈에 대한 커뮤니티 확산, 콘텐츠에 대한 반응과 인기도를 측정할 수 있다.

9월 드라마 배우 브랜드평판 30위 순위는 이채민, 마동석, 강한나, 최윤지, 양세종, 윤현민, 김남길, 문가영, 임윤아, 김태희, 김영광, 정인선, 방효린, 서인국, 이진욱, 윤서아, 박형식, 정채연, 류혜영, 김광규, 장신영, 강유석, 송승헌 , 임성재, 최귀화, 엄정화 , 이주빈, 임수정, 이성경, 박해준 순이었다.

1위를 기록한 이채민 브랜드는 참여지수 91만38, 미디어지수 89만5764, 소통지수 90만3316, 커뮤니티지수 77만3196을 기록, 브랜드평판지수 348만2313으로 분석됐다.

2위 마동석 브랜드는 참여지수 47만6061, 미디어지수 46만9687, 소통지수 137만1428, 커뮤니티지수 85만2888을 기록, 브랜드평판지수 317만0065로 분석됐다.

3위 강한나 브랜드는 참여지수 60만6692, 미디어지수 33만6126, 소통지수 92만5712, 커뮤니티지수 46만2447을 기록해 브랜드평판지수 233만0978로 분석됐다.

구창환 소장은 “이채민 브랜드가 1위로 분석됐다. 이채민 브랜드는 빅데이터 링크 분석에서 ‘강렬하다, 몰입하다, 달달하다’가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 ‘폭군의 셰프, 이헌, 판타지 로코’가 높게 나왔다. 긍부정비율분석에서는 긍정비율 91.34%로 분석됐다”라고 평판 분석했다.

또한 “드라마 배우 브랜드 카테고리 2025년 9월 브랜드 빅데이터 분석해보니 지난 8월 드라마 배우 브랜드 빅데이터 5999만8725개와 비교하면 36.24% 증가했다. 세부 분석을 보면 브랜드소비 38.62% 상승, 브랜드이슈 35.52% 상승, 브랜드소통 44.70% 상승, 브랜드확산 29.39% 상승했다”라고 설명했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

