충북청주FC 유소년팀, 충북교육청 격려 행사 참석

프로축구 K리그2 충북청주FC 유소년팀이 지난 9일 충북교육청 사랑관 세미나실에서 열린 격려 행사에 참석해 뜻깊은 시간을 가졌다.

이번 행사는 2025 GROUND.N K리그 유스 챔피언십에서 준우승을 차지한 충북청주FC U14 선수단을 축하하고 격려하기 위해 마련됐다. 현장에서는 대회 주요 경기 영상 상영을 비롯해 충북교육청 윤건영 교육감 인사말, 충북청주FC 김현주 구단주 인사말, 선수단 및 학부모 간담회 순으로 진행됐다.

충북교육청 윤건영 교육감은 “충북청주FC 유소년팀은 충북 학생들의 저력을 전국에 보여주었다”며, “이 경험은 학생들에게 큰 자산이 될 것이고, 앞으로 더 큰 도전을 향한 밑거름이 될 것”이라고 격려했다. 이어 “헌신적으로 지도한 지도자와 든든히 뒷받침해준 학부모들께도 감사드린다”고 덧붙였다.

이어 충북청주FC 김현주 구단주는 “뜻깊은 자리를 마련해주신 윤건영 교육감님과 임직원 여러분들께 감사드린다”며 “앞으로도 우리 유소년 선수들이 건강하게 성장할 수 있도록 교육청과 협력하며 지역 축구의 미래를 키워가겠다”고 밝혔다.

충북청주FC는 이번 행사를 계기로 학부모, 지역사회와의 소통을 더욱 강화해 유소년 선수들이 안정된 환경 속에서 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않을 계획이다.

