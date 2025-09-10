8월 이후 승률 0.250… 롯데, ‘빈타+수비불안’에 5연패 수렁

사진=롯데 자이언츠 제공

당연해 보였던 가을야구 진출도 이제 조금씩 희미해져 간다. 5연패 늪에 빠진 프로야구 롯데 얘기다.

롯데는 10일 부산 사직 야구장에서 끝난 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 정규리그 한화와의 맞대결을 0-13로 대패했다. 하루 전 9일 한화전 1-9 패배는 물론, 9월 들어 치른 5경기 전패다.

갈 길이 먼데, 위기 탈출이 쉽지 않다. 전반기만 해도 47승3무39패(승률 0.547)를 거둬 포스트시즌(PS)을 향해 청신호를 밝히기도 했다. 지금 그 모습은 온데간데없다.

특히 8월 이후 31경기 7승3무21패로 승률 0.250에 머무르고 있다. 이 기간 10개 구단 가운데 유일한 2할 승률 팀이다.

9, 10일 이틀 연속 펼쳐진 한화 상대 2연전에서 분위기 반전을 꾀했지만, 여의찮았다. 결과는 양일 모두 완패였다. 박세웅과 알렉 감보아를 차례로 선발투수로 내세웠지만, 둘 다 5이닝을 채우지 못하고 마운드를 떠나야만 했다.

박세웅은 9일 4이닝 5실점(4자책점), 시즌 12패째를 떠안았다. 설상가상 하루 뒤 10일 등판한 왼손 강속구 에이스 감보아마저 흔들린 것. 수비 불안이 겹치면서 4이닝 동안 8피안타 3사사구 4탈삼진 8실점(3자책점)에 그쳤다.

악순환의 연속이다. 감보아는 지난 7월24일 고척 키움전 이후 승리를 기록하지 못하고 있다. 이날 경기 포함 8경기 무승 4패다. 지난 키움전까진 9경기 7승2패를 마크하는 등 매섭게 내달렸기에 더욱 아쉬운 대목이다.

타선도, 불펜도 추격의 동력을 만들지 못했다. 롯데 타자들은 상대 선발 류현진과 주현상, 엄상백 등에 꽁꽁 묶여 무득점으로 침묵했다. 이날 총합 4안타를 때리는 데 그쳤다. 이뿐만이 아니다. 내야에선 수비 실책이 5개나 나왔다.

분위기 반전이 시급하다. 원정길에 오르는 롯데는 11일 광주 KIA전에서 재차 연패 탈출을 노린다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

