영국 비지니스마케팅 석사 출신, 코치로 김상식호 합류

한국스포츠에이전트협회와 국민체육진흥공단이 공동 주관한 스포츠에이전트 전문인력 양성과정 수료생이 김상식호에 합류했다.

한국스포츠에이전트협회는 “최수성 매니저가 김상식 감독이 이끄는 베트남 축구 국가대표팀의 코칭스태프 매니저로 합류했다“고 10일 밝혔다.

최 매니저는 한국에서 한양대 스포츠매니지먼트학과를 전공하고 영국에서 비지니스마케팅으로 석사를 전공했다. 런던 소재의 축구 에이전시에서 인턴으로 근무하며 글로벌 스포츠 비즈니스를 경험했지만 아시아 축구시장에 대한 이해 부족이라는 한계를 절감했다. 그는 이 한계를 극복하기 위해 이번 스포츠에이전트 전문인력 교육 과정에 참여했다.

교육 과정은 단순한 이론을 넘어 실제 세계적인 선수들을 대리해온 강사진이 직접 전하는 노하우와 경험을 통해 현장감을 생생히 전달했다. 최 매니저는 이 과정을 통해 에이전트 업무 뿐 아니라 축구 산업 전반에 대한 시야를 확장했다. 이를 발판으로 베트남 국가대표팀의 매니저로 취업했다.

현재 그는 대표팀에서 통역과 매니저 업무를 수행하는 동시에, 디제이 매니지먼트 베트남 법인에서 에이전트로 활동하고 있다. 그는 현재 단순한 선수이적 개념의 에이전트를 넘어 스포츠와 라이선스(IP) 산업의 공생 관계에 주목하고 새로운 비즈니스 모델을 탐색하고 있다.

최 매니저는 이번 경험을 통해 “스포츠를 사랑하는 누구나 이 과정을 통해 새로운 시야와 기회를 얻을 수 있다”고 전했다.

