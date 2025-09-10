이민정, 엄친딸 스펙 공개…“수능 400점 만점에 380점”

사진= 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’ 캡처

배우 이민정이 대학 입학과정을 공개했다.

9일 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에서 공개된 영상 ‘금수저 썰부터 꽃남 캐스팅까지. 싹 다 알려드림’에서 이민정은 수능 실패와 재수 경험을 털어놨다.

이민정은 고등학교 3학년 시절을 회상하며 “수능에서 362점이라 생각했는데 실제 점수는 338점이었다. 영어 OMR 카드 작성 실수 때문이었다”며 “그날이 내 인생 최악의 날이었다”고 말했다. 당시 스트레스 때문에 발진과 알레르기가 생기고, 방에 틀어박혀 10시간 동안 울기도 했다고 밝혔다.

재수 기간에 이민정은 국문학을 전공 목표로 삼아 성적을 끌어올렸고, 결국 성균관대학교에 입학했다. 이민정은 “재수하면서 내 인생에서 최고로 열심히 살아본 1년이었다”고 회상했다.

이민정은 대학 시절 부모님에게 단 한 번도 금전적 도움을 받지 않고, 카페 아르바이트 등으로 등록금과 생활비를 스스로 해결했다고 전해 놀라움을 자아냈다.

