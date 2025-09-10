‘현대家 사돈’ 백지연, 클래스가 다른 씀씀이…10억 미술품에 “집 팔까?” 너스레

사진=유튜브 채널 '지금 백지연' 캡처

전 MBC 아나운서 백지연이 세계적인 현대미술 작품에 관심을 보이며 미술계에서도 존재감을 과시했다.

8일 유튜브 채널 ‘지금 백지연’을 통해 공개된 영상에서 백지연은 세계적인 아트페어 ‘프리즈 서울’ 전시장을 찾았다고 밝혔다. 백지연은 “많은 전 세계 갤러리들이 한곳에 모여 미술품을 사고파는 데 그치지 않고, 문화의 현장이 됐다. 아트 토크, 전시, 의미 있는 프로젝트도 진행된다”고 소개했다.

특히 백지연은 안드레아 갈바니의 멸종된 사과를 주제로 한 조형물 앞에서 “오래전부터 눈에 들어온 작품”이라며 “인간의 잘못으로 사라진 종에 대한 경각심을 일깨워 준다”고 설명했다. 그는 해당 작품을 구매했다고 밝히며 “사무실 창가에 세워둘 예정”이라고 덧붙였다.

또한 백지연은 쿠사마 야요이의 작품 앞에서도 걸음을 멈추고 설명을 이어갔다. “호박으로 유명하지만, 꽃, 소품, 소녀를 그린 작품 등 다양한 작품이 있다”며, 일부 작품 가격이 10억~13억 원대에 달한다고 전했다. 그는 “깜짝 놀랄 만한 가격이다. 집을 팔까요?”라며 너스레를 떨기도 했다.

한편 백지연은 1987년 23세에 MBC 최연소 아나운서로 입사해 ‘뉴스데스크’ 여자 앵커를 맡았다. 1999년 MBC를 퇴사한 뒤 프리랜서 진행자로 YTN, SBS, tvN 등에서 활동해 왔다. 백지연의 아들 강 씨는 정몽원 HL그룹 회장의 차녀와 2023년 결혼했으며, 백지연과 첫 번째 남편 강형구 씨 사이에서 낳은 아들이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]