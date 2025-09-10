뉴진스 해린, 활동 중단 속 근황 공개…치과서도 빛나는 비주얼[스타★샷]

사진= 온라인 커뮤니티 갈무리

그룹 뉴진스 멤버 해린의 근황이 공개됐다.

9일 온라인 커뮤니티를 통해 공개된 사진 속 해린은 치과 진료를 위해 한 치과를 찾은 모습이다. 사진 속 해린은 진료실 안에서 사인을 해주고 있다. 해린은 화려한 무대 의상 대신 캐주얼한 차림에 꾸미지 않은 듯한 자연스러운 외모임에도 불구하고 남다른 비주얼과 성숙한 매력이 눈길을 끈다.

뉴진스는 현재 소속사 어도어와 전속계약을 둘러싼 법적 분쟁으로 활동을 중단한 상태다. 최근 법원은 어도어가 제출한 ‘기획사 지위 보전 및 광고 계약 체결 금지’ 가처분 신청을 인용, 멤버들은 소속사의 승인 없이는 가수 활동은 물론 방송 출연, 행사, 광고 등 모든 상업적 활동을 진행할 수 없게 됐다.

멤버들은 법원의 결정에 따라 활동을 잠정 중단한 가운데, 해린은 치과 진료와 같은 일상 속 모습을 통해 간접적으로 근황을 전하고 있다. 최근에는 다른 멤버 다니엘의 러닝 근황이 공개되며 팬들의 시선을 끌기도 했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

