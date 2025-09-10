농식품부 장관, 동물보호단체와 간담회 개최

송미령 농식품부 장관(오른쪽 다섯 번째)이 동물보호단체 대표들과 간담회를 갖고 기념사진을 찍고 있다. 농림축산식품부 제공

송미령 농림축산식품부 장관이 10일 서울 하나증권센터에서 주요 동물보호단체장과 동물복지 강화를 위한 간담회를 가졌다.

이번 간담회는 다음달 4일 법정기념일인 제1회 동물보호의 날을 기념, 동물복지 강화를 위한 정부의 정책방향을 공유하고 동물보호단체의 건의 사항을 수렴하는 자리였다.

조희경 동물자유연대 대표, 전진경 동물권행동 카라 대표, 김세현 비글구조네트워크 대표, 이형주 동물복지문제연구소 어웨어 대표, 박선미 한국고양이보호협회 대표 등 9개 동물보호단체 대표가 참석해 의견을 전했다.

송 장관은 “동물복지에 대한 국민들의 관심에 발맞춰 동물복지 분야의 국정과제를 마련한 만큼 단순한 보호를 넘어 존엄한 생명으로서의 동물의 권리를 보장하는 동물복지 선진국으로 나아가야 한다"며 "동물보호단체들의 협력을 당부드린다”고 말했다.

한편 농식품부는 동물보호의 날을 기념해 이달 26~27일 부산 벡스코에서 동물보호의 날 행사를 연다.

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]