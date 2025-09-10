‘도원암귀’ 도쿄게임쇼 부스, 다크 판타지 세계관 연출

도원암귀 크림슨 인페르노 도쿄게임쇼 부스 디자인. 컴투스 제공

컴투스는 오는 25일부터 일본에서 열리는 도쿄게임쇼 2025 참가를 앞두고 신작 게임 ‘도원암귀 크림슨 인페르노’의 부스 디자인을 10일 공개했다.

부스는 행사 기간 동안 일본 도쿄 마쿠하리 멧세 일반 전시장에 마련되며 도원암귀 크림슨 인페르노만의 강렬한 분위기를 입체적으로 구현할 예정이다. 작품 전체를 아우르는 레드와 블랙 컬러를 중심으로 공간을 구성하고, 다크 판타지 세계관을 강조한 비주얼 연출로 몰입감을 높인다.

현장에는 출시 전 신작을 최초로 체험할 수 있는 테스트 섹션과 다양한 프로그램이 펼쳐지는 이벤트 무대가 마련된다. 테스트 섹션은 여러 시연대를 통해 PC와 모바일 두 플랫폼에서 게임을 직접 플레이해 볼 수 있도록 구성된다.

이벤트 무대에서는 타이틀 소개를 비롯해 주인공 캐릭터인 이치노세 시키의 성우 우라 카즈키와 코우가사키 진 캐릭터의 성우 니시야마 코타로 등 TV 애니메이션 성우진이 참여하는 토크쇼, 주요 캐릭터 코스프레 포토 세션 등이 진행된다. 이 밖에도 포토존, 인플루언서 초대석 등 다양한 현장 이벤트가 마련돼 관람객에게 다채로운 즐길 거리를 제공할 예정이다.

컴투스는 이번 도쿄게임쇼 참가를 통해 일본 현지 게임 팬들은 물론, 글로벌 게임·애니메이션 팬들과 적극 소통하며 신작 게임 알리기에 나설 계획이다.

한편 도원암귀 크림슨 인페르노는 올해 7월 방영을 시작한 TV 애니메이션 도원암귀를 기반으로 개발 중인 RPG 장르 신작이다. TV 애니메이션의 깊이 있는 스토리와 개성 넘치는 캐릭터 설정을 생생히 살리고, 3D 그래픽과 연출로 박진감 넘치는 전투를 구현해 게임만의 재미를 선사할 예정이다. 모바일과 PC 플랫폼 모두에서 즐길 수 있는 최적화된 크로스 플레이 환경 준비에 박차를 가하고 있다.

