‘페이커’가 카카오프렌즈 인형으로…T1 굿즈 출시

T1-카카오프렌즈 협업. T1 제공

글로벌 e스포츠 선도기업 T1과 카카오프렌즈가 컬래버레이션을 통해 팬들에게 새로운 즐거움을 선사한다.

T1은 카카오프렌즈와의 협업 굿즈를 공식 출시했다고 10일 밝혔다.

지난달 26일 선보인 T1 미니 이모티콘 ‘준비됐어, 티? 물론이지, 춘’에 이어 T1 LCK 선수단의 ‘도란’ 최현준, ‘오너’ 문현준, ‘페이커’ 이상혁, ‘구마유시’ 이민형, ‘케리아’ 류민석 선수를 캐릭터화 한 개성있는 굿즈를 선보인다.

굿즈는 인형, 키링 인형과 포토카드, 랜덤 피규어 키링, 데스크매트, 티셔츠 등 총 11종으로, 카카오프렌즈 온라인 및 오프라인 스토어에서 만나볼 수 있다.

굿즈 출시와 함께 카카오프렌즈 홍대 플래그십 스토어에 특별 테마 공간이 조성된다. 선수 사인 유니폼이 전시된 포토존과 롤드컵 경기 장면 등 팬들의 몰입도를 높이는 다양한 체험 콘텐츠가 마련될 예정이다.

또한 굿즈 구매 고객을 대상으로 한 스크래치 복권 이벤트도 진행된다. 카카오프렌즈 온라인샵과 카카오프렌즈 홍대 플래그십 스토어에서 굿즈 구매시 추첨을 통해 사인 유니폼, 티밥 식사권을 제공하는 특별한 이벤트도 준비 중이다.

안웅기 T1 COO는 “이번 카카오프렌즈 협업 굿즈를 통해 전 세계 팬들이 일상 속에서도 선수들을 응원하며 즐거움을 느낄 수 있게 되어 매우 뜻깊다”라고 소감을 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]