“오늘은 자살예방의 날”… 생명의전화, 가수 송하예 홍보대사 위촉

사회복지법인 생명의전화가 10일 세계 자살예방의 날을 맞이해 서울 성북구의 생명의전화 라이프라인홀에서 가수 송하예를 홍보대사로 위촉했다.

송하예는 2019년 생명의전화가 주최하는 ‘생명사랑 밤길걷기’에서의 만남을 계기로 생명의 소중함을 알리는 것에 꾸준한 관심을 가져왔다. 이번 위촉은 생명존중 및 자살예방 캠페인을 대중에게 널리 알리고, 특히 청년층과의 공감대를 강화하기 위해 마련됐다.

송하예는 “생명의전화 홍보대사로 함께할 수 있어 영광”이라며 “많은 분들이 희망을 잃지 않도록 노래와 활동을 통해 조금이나마 힘이 되고 싶다”는 소감을 전했다.

송하예는 ‘니 소식’, ‘새 사랑’ 등 히트곡으로 사랑을 받는 가수로, 지난달 신곡 ‘떠날 거면 날 사랑하지나 말지’를 발표했다. 이번 홍보대사 활동을 통해 음악과 메시지를 연결해 더욱 따뜻한 위로를 전할 예정이다.

임혜숙 생명의전화 이사장은 “세계 자살예방의 날에 송하예님을 홍보대사로 모시게 되어 더욱 뜻깊다”며 “따뜻한 음악적 메시지와 공감의 힘이 생명의전화의 사명과 잘 맞닿아 있다. 앞으로 청년들과 대중에게 생명의 소중함을 알리고, 희망의 목소리를 전하는 데 큰 역할을 해주리라 기대한다”고 말했다.

송하예는 오는 13일 여의도공원 문화의마당에서 열리는 제20회 생명사랑 밤길걷기 무대에 올라 캠페이너들을 응원할 예정이다. 생명의전화는 향후에도 송하예 홍보대사와 함께 생명존중 문화 확산을 위한 다양한 캠페인과 홍보 활동을 이어갈 계획이다.

