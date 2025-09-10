올아워즈 “립싱크 NO, 오직 라이브”…신곡 '레디 투 럼블' 무대 첫 공개

그룹 올아워즈(ALL(H)OURS)가 컴백 기념 팬 쇼케이스를 성공적으로 마무리하며 본격 활동에 나선다.

올아워즈는 지난 9일 서울 마포구 상암 MBC 공개홀에서 네 번째 미니앨범 'VCF' 발매 기념 팬 쇼케이스를 개최했다.

고난도의 퍼포먼스에도 무대에서는 라이브만을 고집하는 올아워즈답게 이번 팬 쇼케이스는 유튜브 채널 '잇츠라이브'의 더 필린 라이브로 진행됐다. 올아워즈는 특별히 밴드 라이브로 구성된 무대들을 통해 한층 성장한 모습으로 존재감을 입증했다.

이날 올아워즈는 반가운 인사와 함께 이번 앨범의 타이틀곡인 'READY 2 RUMBLE(레디 투 럼블)'로 무대의 오프닝을 열었다. 올아워즈는 'DO IT(두 잇)', 'Blah Blah(블라 블라)' 밴드 버전 무대를 선보이며 쇼케이스를 풍성하게 꾸몄다. 'Blah Blah' 무대에서 멤버들은 객석에서 등장하는 등 깜짝 이벤트로 팬들에게 특별한 추억을 안겼다.

이어 올아워즈는 다양한 코너로 현장을 찾은 관객들과 소통했다. 멤버들은 팬들의 질문에 직접 답해보는 시간을 가지는가 하면, 두 가지 선택지 중 하나를 고르는 코너인 '선택! RUMBLE or CRUMBLE'을 진행하며 뜨거운 분위기를 이끌었다.

올아워즈는 선택지에 따른 다양한 미션을 수행하며 무대 위와는 또 다른 다채로운 매력을 드러냈다. 멤버들은 한국과 일본에서 유행 중인 댄스 챌린지, 무반주 노래와 랩, 댄스, 얼굴 클로즈업 포즈와 전신 포즈까지 모두 선사하며 보는 재미를 더했다.

마지막 곡으로 'GIMME GIMME(김미 김미)' 밴드 버전 무대를 펼친 올아워즈는 팬들과 함께 단체 사진을 촬영하고 포토 타임을 가지며 잊을 수 없는 시간을 보냈다. 또 팬 쇼케이스 종료 후 팬들과 하이 터치 이벤트를 진행하는 등 끝까지 남다른 팬 사랑을 표현하기도 했다.

올아워즈는 "오랜만에 팬분들과 마주 보며 이야기할 수 있어 좋았고, 덕분에 큰 에너지를 받았다. 오늘이 여러분들에게도 저희에게도 소중한 추억으로 남길 바란다"라고 소감을 전했다.

특히 이번 쇼케이스에서 멤버들은 립싱크 없이 전곡을 라이브 무대로 꾸몄다. 항상 준비된 '라이브 디폴트' 그룹으로 주목받고 있는 올아워즈는 이번 활동에서도 완성도 높은 퍼포먼스와 라이브를 동시에 선보이며 팬들에게 강렬한 인상을 남길 계획이다.

'VCF'는 올아워즈가 지난 2월 발표한 세 번째 미니앨범 'Smoke Point(스모크 포인트)' 이후 약 7개월 만에 발매하는 앨범으로, SNS 상에서 유행하는 밈(meme) 'Vibe Check'를 기반으로 한 'Vibe Check Failed(바이브 체크 페일드)'의 줄임말이다. 올아워즈는 이번 앨범을 통해 데뷔 이래 보여주고 있는 자신들만의 아이덴티티와 지향점을 다시 한번 강조하고 있다.

팬 쇼케이스를 성공적으로 마친 올아워즈는 신곡 'READY 2 RUMBLE'로 활발한 활동을 펼칠 예정이며 오는 11월과 12월 북미 투어를 개최하고 글로벌 팬들과 만난다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

