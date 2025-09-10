[토크박스] 어느새 ‘타율 1위’ 양의지… “언제까지 잘 칠래?” 수장의 감탄

사진=두산 베어스 제공

“언제까지 잘 칠 거야? 지나가는 말로도 그래요(웃음). ”

확신의 미소다. 프로야구 두산의 조성환 감독대행이 정규리그 막바지 타격왕에 도전 중인 베테랑 포수 양의지를 향해 엄지를 들어 올렸다. “최근 모습만 보면 타격왕 자격은 충분하다 못해 당연하다”고 말할 정도다.

양의지는 9일 기준 이번 시즌 123경기 출전, 타율 0.336(438타수 147안타)으로 타율 1위에 올라있다. 빅터 레이예스(롯데·0.332)와 안현민(KT·0.330)이 그 뒤를 추격 중이다. 양의지의 경우 앞 두 선수를 제치고 1위 자리를 가져온 케이스다.

전반기 0.304를 친 뒤 후반기에만 4할 타율(0.401), 그야말로 ‘뜨거운 방망이’를 자랑한다. 올 시즌 타격왕에 등극하면 NC 시절인 2019년(0.354) 이후 6년 만의 왕좌 탈환이 된다.

조 대행은 현역 시절 수위타자 경쟁을 경험한 바 있다. 2008년(0.327·4위), 2010년(0.336·3위)을 떠올린 그는 “양의지와 나는 다르다. 내 경우엔 경쟁자들이 이대호와 홍성흔이었다. 3위를 해본 것도 가문의 영광이라고 생각한다”고 웃었다.

이어 “양의지는 타격왕을 노리기 위해, 단순히 순간적으로 자신의 타율을 올리기 위해 타석에 들어가는 선수가 아니다. 늘 상황에 맞는 타격을 하는 선수이기에 지금의 페이스를 유지할 수 있는 것”이라고 설명했다.

특히 올스타 브레이크 이후 타격감이 매섭다. 조 대행은 감탄을 감추지 못하는 대목이다. “선수한테 ‘언제까지 잘 칠래’ 이렇게 농담하기도 한다”면서 “연습 때나 실전이나 늘 뚜렷하게 자신만의 테마를 가지고 타석에 들어가는 선수다. 그렇기에 좋은 결과가 나오고 있다. 타격왕으로 충분히 자격이 있다”고 칭찬했다.

