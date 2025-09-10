폭군의 셰프’, 국내외 흥행 질주… 넷플릭스 글로벌 TOP2 등극

‘폭군의 셰프’가 해외에서도 뜨거운 반응을 얻으며 흥행 돌풍을 이어가고 있다. 사진 = tvN

tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’(연출 장태유, 극본 fGRD)가 해외에서도 뜨거운 반응을 얻으며 흥행 돌풍을 이어가고 있다.

지난 7일 방송된 6회는 수도권 가구 시청률 13.1%(닐슨코리아 기준), 최고 15.1%를 기록했다. 주말 양일 모두 전 채널 동시간대 1위를 지켰으며, 올해 방영된 tvN 드라마 가운데 시청률 1위에도 올랐다. 티빙에서는 실시간 시청자 수가 전주 대비 1.5배 늘었고, 방송 직후 3주 연속 TOP 1을 기록하며 뜨거운 인기를 입증했다.

글로벌 반응도 압도적이다. 9월 10일 공개된 넷플릭스 글로벌 TOP TV쇼(비영어) 부문에서 2위를 기록, 공개 첫 주부터 3주 연속 TOP10에 이름을 올렸다. OTT 순위 집계 사이트 ‘플릭스패트롤’에 따르면 지금까지 93개 지역에서 TOP10에 진입했으며, 일본·인도네시아·말레이시아·베트남 등 44개국에서는 1위를 차지했다. 특히 미국에서도 최고 4위에 오르며 아시아를 넘어 미·유럽 시장에서도 성과를 거두고 있다.

작품의 인기 비결로는 임윤아와 이채민의 케미스트리, 유쾌한 연출, 그리고 음식이라는 흥미로운 소재가 꼽힌다. 극 중에서는 전통 식재료와 양식 조리법을 결합한 퓨전 요리가 주요 요소로 등장해, 해외 시청자들의 호기심을 자극하고 있다.

미국 경제지 포브스(Forbes)는 “‘대장금’ 이후 이렇게 음식이 주인공처럼 빛나는 드라마는 없었다”며 “‘잘 차린 한 끼가 가진 설득의 힘’을 보여준다”고 극찬했다.

한편, ‘폭군의 셰프’는 오는 13일(토) 밤 9시 10분, tvN에서 7회 방송을 앞두고 있다.

