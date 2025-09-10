‘일본의 서강준’ 사카구치 켄타로, 충격 삼각 스캔들

사진= 사카구치 켄타로 SNS

일본 배우 사카구치 켄타로(34)가 충격적인 삼각 스캔들의 주인공으로 떠올랐다.

9일 일본 주간문춘 보도에 따르면, 사카구치 켄타로는 3살 연상의 헤어·메이크업 아티스트와 약 4년간 교제하며 사실상 동거 생활을 이어오고 있는 것으로 알려졌다. 그는 한국 활동이 늘면서 연인과 함께 한국을 찾기도 했던 것으로 전해졌다.

하지만 문제는 사카구치가 오랜 연인을 두고 일본의 인기 배우 나가노 메이와 비밀스러운 만남을 이어왔다는 의혹이 제기된 점이다. 두 사람은 영화 내 이야기!! (2015)에서 처음 호흡을 맞춘 뒤, 영화 가면 병동 등을 통해 친분을 쌓아온 것으로 알려졌다.

논란이 커진 이유는 나가노 메이가 이미 불륜설에 휩싸였던 전력이 있기 때문이다. 그녀는 4월, 15살 연상인 기혼 배우 다나카 케이와 스캔들에 휘말리며 이미지에 큰 타격을 입었다. 그럼에도 불구하고 사카구치와 교제를 이어왔다는 보도가 나오면서 팬들의 충격은 배가되고 있다.

사진= 나가노 메이. 스타더스트 프로모션 제공

특히 사카구치는 주변에 나가노 메이를 “여동생 같은 존재”라고 소개하며 사적으로도 자주 만난 것으로 전해졌다. 이 때문에 다나카 케이 역시 두 사람의 관계를 불편하게 여겼다는 후문이다.

이번 스캔들이 보도되자 일본 온라인 커뮤니티에서는 “드라마보다 더 드라마 같다”, “깨끗한 이미지라 믿었는데 충격이다”라는 반응이 이어지고 있다.

현재 두 배우의 소속사는 공식 입장을 내놓지 않고 있다.

한편 사카구치 켄타로는 최근 한국 배우 이세영과 함께 한·일 합작 드라마 사랑 후에 오는 것들에 출연하며 국내 팬들에게도 큰 사랑을 받았다. 올해 부산국제영화제 참석이 예정돼 있는 만큼, 그가 논란을 어떻게 수습할지 관심이 쏠리고 있다.

