에버글로우, 치타컴퍼니와 전속 계약…4인 체제 새출발

그룹 에버글로우(왼쪽부터 시현, 이유, 온다, 아샤)

그룹 에버글로우(EVERGLOW)가 치타컴퍼니와 전속 계약을 체결했다.

10일 치타컴퍼니는 “에버글로우는 6인에서 4인 체제로 새로운 여정을 함께한다”며 “데뷔 때부터 독창적인 음악성과 퍼포먼스로 사랑받아 온 에버글로우의 글로벌 잠재력을 더욱 빛낼 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

에버글로우는 2019년 데뷔 이후 ‘봉봉쇼콜라(Bon Bon Chocolat)’, ‘Adios(아디오스)’, ‘DUN DUN(던 던)’, ‘LA DI DA(라디다)’ 등 연이은 히트곡을 통해 압도적인 콘셉트로 국내외 팬들의 뜨거운 사랑을 받아왔다. 특히 글로벌 팬덤을 기반으로 K-POP 대표 걸그룹으로서 확고한 입지를 다졌다.

에버글로우와 새로운 동행을 알린 치타컴퍼니는 크로스오버 그룹 ‘크레즐’이 소속된 회사로 아티스트 IP, 글로벌 공연 콘텐츠 기획과 제작, 월드 투어 매니지먼트 등 여러 방면의 음악적 사업을 다양하게 전개하고 있는 기업이다.

에버글로우 멤버 시현은 “저희만의 색깔과 에너지를 자유롭게 보여줄 수 있도록 여러 음악적 활동을 준비중에 있다”며 “그동안 기다려주신 국내외 팬 여러분들께 감사하며 활발한 소통과 많은 무대로 보답할 예정이니 앞으로 기대해달라”고 소감을 밝혔다.

한편 에버글로우는 새 앨범 준비는 물론, 아시아를 비롯한 글로벌 팬미팅 투어를 통해 본격적인 활동으로 팬들과 만날 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

