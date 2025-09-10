ML 전문가들도 힘 보탠다… KBO, 구장 관리 운영 매뉴얼 강화

사진=한국야구위원회 제공

한국야구위원회(KBO)는 기존의 구장 관리 운영 매뉴얼을 강화하는 사업을 진행한다.

KBO는 10일 “이번 사업을 통해 KBO는 국내 구장들의 그라운드 관리 실태를 조사하고 개선 방안을 도출하는 한편, 국내 실정에 맞춘 KBO 차원의 그라운드 관리 가이드라인을 업데이트해 야구장 관리 기준을 표준화하려는 목표를 가지고 있다”고 밝혔다.

이를 위해 MLB 구단 소속 구장 관리 전문가 출신의 컨설턴트와 그라운드 관리, 측량 전문가 등으로 구성된 팀이 꾸려졌고, 지난 9일을 시작으로 15일까지 KBO리그가 열리는 9개 구장의 관리 실태 조사 및 점검에 나선다.

각 구장의 평탄도 및 경사도, 잔디 그라운드의 습도·산도·강도·온도, 그라운드 충격흡수율, 인조잔디 충진재 분포량 등을 측량하고, 내야 흙 그라운드 강도 및 관리 상태와 내·외야 잔디 그라운드 표면 스킨 및 엣지 관리 상태 등을 점검한다.

또한, 미국 메이저리그 및 마이너리그 구장 그라운드와 시설 관리 기준을 토대로 국내·외 그라운드 관리 전문가 및 구단 운영 담당자들의 의견 수렴을 통해 국내 지리, 기후, 구장 특성 등을 구장 관리 운영 매뉴얼에 반영할 계획이다.

아울러, KBO리그 구단과 지자체 소속 그라운드 관리 실무자들을 대상으로 그라운드 관리 전문가 초청 세미나 및 현장 시연 등을 추진해 이번 그라운드 관리 현황 조사를 포함한 최신 그라운드 관리 트렌드와 개선 방안에 대한 정보를 공유하고 교육할 수 있는 기회를 마련할 예정이다.

본 사업은 문화체육관광부의 주최단체지원금으로 진행되며, 향후에는 퓨처스리그(2군) 구장 및 아마추어 구장을 대상으로 조사 및 점검을 실시한 후 개선 방안을 포함한 매뉴얼을 제작할 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

