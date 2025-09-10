양혜승, 오늘(10일) 신곡 '엄마의 잔소리' 발표

가수 양혜승이 새 싱글 앨범을 발매한다.

양혜승의 신곡 '엄마의 잔소리'는 일상에서 누구나 공감할 ‘엄마의 금쪽 조언’을 리드미컬한 댄스 트랙 위에 담은 곡으로 누구나 공감할 사랑이 담긴 어머니의 잔소리를 직설적으로 담아낸 가사와 중독적인 사운드, 양혜승의 파워풀한 보이스가 더해졌다.

엄마의 잔소리를 훈육이 아닌 사랑의 언어로 번역한 새로운 힐링송인 이번 신곡은 가슴을 웃게 하고 어깨를 들썩이게 하는 생활 공감송이자 떼창을 유발하는 독보적인 중독성으로 전 세대를 아우르는 빅 히트송의 탄생을 예감하게 한다.

이번 곡은 양혜승의 국민 히트곡인 '화려한 싱글'을 만들어낸 DJ 처리와 송광호를 비롯해 작사가 장연선 등이 참여해 완성도를 높였다. 기존의 파워풀하고 강렬한 이미지로 큰 사랑을 받았던 양혜승은 이번 신곡을 통해 유쾌함을 더하며 자신만의 또 다른 매력으로 대중의 마음을 사로잡고자 한다.

한편 양혜승의 새 싱글 앨범 '엄마의 잔소리'는 10일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

