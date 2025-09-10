유태양, 뮤지컬 ‘렌트’ 로저 役 뉴캐스트 합류

유태양이 뮤지컬 ‘렌트’ 로저 역으로 캐스팅됐다.

뮤지컬 ‘렌트’는 푸치니의 오페라 ‘라보엠(La Bohême)’을 현대화한 작품으로, 1990년대 뉴욕 이스트 빌리지에 모여 사는 예술가들의 치열한 삶을 그려냈다. 창작자 조나단 라슨이 직접 경험한 시대의 불안과 열정을 바탕으로 탄생한 ‘렌트’는 당시 사회의 기득권이 외면했던 동성애, 에이즈, 마약 중독 등 현실을 정면으로 다루며 시대의 청춘들의 목소리를 대변하는 작품으로 자리 잡았다.

‘렌트’는 1996년 브로드웨이 초연부터 젊은 세대의 압도적인 지지를 받으며 단숨에 화제를 모았으며, 퓰리처상 드라마 부문과 토니상 4개 부문을 동시에 수상하며 뮤지컬계의 판도를 바꾼 작품으로 평가받는다. 한국에서도 2000년 초연 이후 수많은 뮤지컬 팬들과 대중들의 사랑을 받으며 청춘의 상징 같은 작품으로 자리 잡았다.

유태양은 ‘렌트’에서 가난한 작곡가 ‘로저’ 역을 맡아 무대에 오른다. 10번째 시즌을 맞이해 오디션을 통해 합류한 뉴캐스트로 더욱 기대를 모은다. 유태양은 그간 뮤지컬 ‘알타보이즈’, ‘인간의 법정’, ‘삼총사’, ‘살리에르’, ‘블러디 러브’ 등 다양한 작품에서 활약하며 탄탄한 실력을 쌓아 온 만큼, 새로운 ‘로저’로 관객들에게 진정성 있게 다가갈 예정이다.

유태양은 “이렇게 멋진 작품 속 인물 중 한 명으로 무대에 설 수 있다는 게 큰 영광이다. 꼭 해보고 싶었던 작품이었고, 그래서 감사하면서도 부담도 크다. 다른 배우분들과 잘 호흡하며 누가 되지 않도록 책임감을 가지고 연기하고 싶다”라며 작품에 대한 애정과 진중한 마음을 전했다.

한편 유태양이 출연하는 뮤지컬 ‘렌트’는 오는 11월 9일부터 2026년 2월 22일까지 코엑스아티움에서 공연된다.

