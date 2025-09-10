윤서빈, 22일 컴백 확정…영화 ‘전력질주’ 개봉 이어 ‘열일’

무대와 스크린을 넘나들며 만능엔터테이너로 사랑 받고 있는 윤서빈이 신곡으로 돌아온다.

앤드벗 컴퍼니 소속 윤서빈은 지난 9일 오후 7시 공식 SNS를 통해 신곡 티저 이미지를 깜짝 공개하며 오는 22일 오후 6시 발매를 공식화했다.

'COMING SOON'이라는 텍스트와 함께 공개된 티저 이미지에는 따스한 햇살이 비추는 창가에 엎드린 윤서빈의 모습이 담겨 있어 평화롭고 몽환적인 분위기를 연출하고 있다. 특히 눈가에 올려진 'L.O.V.E'라고 적힌 스크래블 타일이 시선을 사로잡으며 호기심을 자극하고 있다.

또한 전체적으로 빈티지하면서도 따뜻한 색감과 자연광을 활용한 연출이 어우러져 편안하면서도 감성적인 무드로 마치 한 편의 영화 스틸컷 같은 느낌을 주고 있어 신곡이 어떤 메시지를 담고 있을지 글로벌 K-POP 팬들의 궁금증이 커지고 있다.

이번 신곡은 지난해 10월 발매된 싱글 앨범 ‘RIZZ’에 이어 11개월 만에 선보이는 신곡으로 윤서빈의 새로운 음악에 팬들의 관심과 기대가 뜨겁게 모이고 있다.

뿐만 아니라 윤서빈은 최근 배우로서의 가능성을 입증하며 활동 영역을 넓히고 있다. 오늘(10일) 정식 개봉하는 영화 '전력질주'에서 주연 '장근재' 역을 맡아 첫 장편 영화 데뷔 예정으로 개봉에 앞서 진행된 언론 시사회에서 섬세한 연기로 관계자들과 관객 모두에게 호평을 받았다.

