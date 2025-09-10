신승훈, 오늘(10일) 선공개곡 'She Was' 발매…문소리 지원사격

싱어송라이터 신승훈이 정규 12집의 포문을 여는 선공개 타이틀곡으로 팬들과 먼저 만난다.

신승훈은 오늘(10일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 12집 'SINCERELY MELODIES'의 선공개 타이틀곡 'She Was'를 발매한다.

'She Was'는 신승훈이 지난 35년간 함께한 팬들에게 전하는 헌정곡이다. 소녀에서 숙녀로, 숙녀에서 엄마로, 사랑이라는 이름으로 늘 자신을 희생하며 살아가는 이들을 위한 위로의 메시지가 담겼다.

특히 'She Was'는 애절하면서도 애틋한 신승훈표 정통 발라드곡이다. 신승훈이 작곡, 작사에 모두 이름을 올리며 진정성을 녹였다. 신승훈과 오랜 시간 호흡을 맞춰온 작곡가 서정진과 박효신의 '야생화'를 작업한 작사가 김지향 역시 지원사격에 나서며 완성도를 끌어올렸다.

음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 배우 문소리가 힘을 보탰다. 문소리는 소녀가 엄마가 되기까지, 다양한 시간의 결을 따라 살아가는 한 인물의 궤적을 따뜻한 시선으로 풀어낸다. 동시에 평범한 일상처럼 당연시된 엄마라는 존재의 헌신과 사랑을 되새기며 깊은 감동을 전할 예정이다.

이렇듯 올해 데뷔 35주년을 맞이한 신승훈은 정규 12집 'SINCERELY MELODIES' 23일 발매에 앞서 수록곡 'She Was'의 선공개를 전격 결정, 음악적 완성도에 대한 자신감을 엿볼 수 있게 했다. '마음으로부터 완성된 멜로디'라는 의미의 앨범 타이틀처럼, 신승훈이 전곡 프로듀싱과 작곡에 참여해 자신의 음악적 역량을 총망라한 웰메이드 앨범 탄생을 예고해 기대를 모은다.

