크랙 앤 칼 골프, 롯데백화점 잠실점 새 매장 오픈

사진=크랙 앤 칼 골프(Craig & Karl Golf)’

씨디씨골프 앤 스포츠 (대표 강호진, 권윤태)에서 전개하는 프리미엄 골프웨어 크랙 앤 칼 골프(Craig & Karl Golf)가 롯데백화점 잠실점에 새 매장을 오픈했다고 10일 밝혔다

롯데백화점 잠실점 매장에서는 크랙 앤 칼 골프(Craig & Karl Golf)의 아이코닉 제품인 25FW신제품 라인업으로 꾸며졌다.

백화점내에서도 유동인구가 많은 잠실점이라는 것과 서울 강남 지역으로는 첫 오픈 매장이다. 또한 잠실점은 해외 관광객들이 많이 몰리는 상권으로 새 매장으로 통해 시너지를 낼 수 있을 것으로 내다보고 있다고 브랜드 측은 전했다.

롯데백화점 잠실점 6층에 위치한 “크랙 앤 칼 골프(Craig & Karl Golf)” 매장은 아티스트의 컬러 DNA가 반영된 러그 카펫과 클래식한 컨셉, 캐주얼이 공존하는 인테리어 감성을 제안한다. 또한 브랜드 심볼로 자리잡은 포트레잇 아트워크를 활용한 오브제로 특별한 브랜드 경험을 선사한다.

또한 브랜드만의 원색적인 컬러감과 고급스러운 소재가 조화로운 가을 스웨터 & 우븐 아이템, 브랜드만의 시그니처 아이템인 포트레잇 티셔츠, 키치하면서도 원색적인 아트웍이 조화롭게 펼쳐진 액세서리들을 구성했다.

크랙 앤 칼 골프(Craig & Karl Golf) 신제품들은 총 12개의 오프라인 매장 및 공식 온라인 스토어, 네이버 브랜드관에서 만나 볼 수 있다. 더 자세한 정보는 크랙 앤 칼 골프(Craig & Karl Golf) 공식몰, 공식 인스타그램에서도 확인할 수 있다.

황지혜 기자

