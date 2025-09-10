용인공원그룹, 바스키아전 티켓 800매 무료 증정 이벤트 진행

장 미셸 바스키아전 포스터. 사진=숨 엑스

용인공원그룹이 오는 9월 23일 동대문디자인플라자(DDP)에서 개막하는 '장 미셸 바스키아: 과거와 미래를 잇는 상징적 기호들' 특별전과 연계해 대규모 문화 이벤트를 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 이벤트의 핵심은 용인공원그룹 회원들에게 제공되는 차별화된 문화 경험이다. 용인공원그룹은 카카오톡 공식 채널 ‘Y패밀리’ 회원을 대상으로 300명에게 선착순으로 바스키아전 관람권을 1인 2매씩 제공한다.

동시에 진행되는 SNS 이벤트는 '바스키아와 함께하는 기억의 색'이라는 주제로 9월 10일부터 12월 31일까지 약 4개월간 진행된다. 참가자들은 자신만의 소중한 기억을 담은 사진과 짧은 문장을 #용인공원 #아너스톤 #기억의색 #바스키아 #바스키아전시 해시태그와 함께 업로드하면 된다. 매월 30명씩 총 100명을 선정해 바스키아전 티켓 1인 2매를 증정한다.

이번 이벤트는 장 미셸 바스키아가 자신만의 기호와 상징으로 시대의 기억을 예술로 승화시킨 것처럼, 아너스톤 역시 소중한 분들의 기억을 품격 있게 이어가는 공간이라는 철학적 공감대에서 출발했다.

장 미셸 바스키아는 짧은 생애 동안 강렬한 기호와 상징들로 자신의 이야기를 캔버스에 새겨 넣었다. 왕관, 해골, 낙서 같은 원시적 형태들은 단순한 그림이 아닌 시대의 아픔과 희망을 담은 기억의 언어였다. 아너스톤이 이번 바스키아전에 주목한 것도 바로 이 지점이다. "예술은 기억을 영원히 보존하는 또 다른 언어"라는 믿음 아래, 고인을 기리는 공간 역시 단순한 안치의 의미를 넘어 삶의 가치와 기억을 아름답게 승화시키는 예술적 공간이어야 한다는 것이다.

이번 바스키아전의 화제는 배우 박보검이 오디오 가이드 내레이터로 참여한다는 점이다. 박보검의 따뜻한 목소리를 통해 바스키아의 복잡하고 상징적인 작품 세계를 더욱 친근하게 만날 수 있게 된 것이다.

전시에는 9개국에서 수집한 바스키아의 회화와 드로잉 70여 점이 전시되며, 1983년 작품 '미술관 경비원(브로드웨이 멜트다운)'을 포함한 전성기 대표작들을 감상할 수 있다. 특히 1980년부터 1987년까지 바스키아가 직접 작성한 창작 노트 전 8권, 160여 점이 국내 최초로 공개되어 그의 예술적 사고 과정을 생생하게 엿볼 수 있다.

이번 이벤트는 용인공원그룹이 지속적으로 추진해 온 브랜드 혁신 여정의 연장선이다. 용인공원 그룹의 아너스톤은 기존 장묘 시설의 무겁고 침울한 이미지에서 벗어나 "예술과 문화가 공존하는 품격 있는 공간"으로의 변화를 꾸준히 시도해왔다.

지난해부터 진행해 온 다양한 문화 전시와 클래식 음악회 '유어콘서트', 그리고 최근 워커힐 '빛의 시어터' 후원 등은 모두 이러한 철학의 구현이다. 예술을 통해 사람들에게 위로와 치유를 전하고, 추모의 공간 역시 삶을 더욱 풍요롭게 만드는 문화적 경험이 될 수 있다는 믿음을 실천하고 있다.

용인공원그룹 관계자는 "바스키아가 자신의 상징적 기호들로 과거와 미래를 연결했듯이, 아너스톤 역시 고인의 소중한 기억을 현재로 이어오고 미래로 전하는 다리 역할을 하고 있다"라며 "이번 이벤트가 예술과 기억이 만나는 특별한 순간들로 가득하길 바란다"라고 전했다.

용인공원 그룹은 앞으로도 문화와 예술을 통해 추모의 새로운 가치를 제시하며, 고객들에게 더욱 깊이 있는 감성적 경험을 선사할 계획이다.

황지혜 기자

황지혜 기자

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]